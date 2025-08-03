Ограничения сотовой связи: в каких регионах России не работает мобильный интернет 3 августа

В Санкт-Петербурге 3 августа возможно снижение качества мобильной связи и интернета, сообщили пресс-служба комитета по информатизации. В ведомстве подчеркнули, что такие меры предпринимаются в целях обеспечения безопасности.
В воскресное утро в Ленинградской области был объявлен режим воздушной тревоги. По словам губернатора региона Александра Дрозденко, предупреждение распространялось на западные, южные и восточные территории области. Сейчас опасность сняли, но перебои в связи возможны. В каких еще городах и регионах России не работает мобильный интернет 3 августа — в материале URA.RU.
В каких регионах не работает связь
В различных регионах России фиксируются перебои в работе мобильной связи и интернета. Сообщения о сбоях поступают, в частности, из Томской и Новосибирской областей, Москвы, а также Приморского края.
Пензенская область
В связи с вопросами обеспечения безопасности мобильный интернет был временно ограничен на территории Пензенской области. По информации местных властей, работа сетей стабилизировалась к утру 3 августа. Ранее губернатор региона Олег Мельниченко сообщил о планах по расширению числа точек бесплатного Wi-Fi: в течение ближайшего месяца дополнительные зоны доступа появятся в Пензе и других крупных городах области.
Псковская область
Вечером 2 августа пользователи из Псковской области, Приморского края и Московской области массово жаловались на перебои в работе некоторых операторов. Аналогичные проблемы наблюдались и утром следующего дня. Причины сбоев официально не раскрываются.
Томская область
В Томской области также были зафиксированы многочисленные обращения граждан по поводу ухудшения работы мобильной связи: за последние сутки поступило свыше тысячи жалоб, свидетельствует статистика Downdetector. По информации регионального департамента транспорта, затруднения связаны с проведением плановых технических работ в целях обеспечения безопасности. Жителям рекомендовано заранее загружать карты для офлайн-использования и иметь при себе наличные денежные средства.
Новосибирская область
В Новосибирской области сообщения о проблемах тоже сохраняются. В конце июля Минцифры региона сообщало о возможных перебоях или снижении скорости мобильного интернета и призывало не паниковать в подобных ситуациях. В ведомстве подчеркнули, что проводной интернет, Wi-Fi, голосовая связь, SMS-услуги и вызовы экстренных служб продолжают функционировать в штатном режиме. Жителям советуют заранее скачивать необходимые файлы и карты для дальнейшего доступа к ним без подключения к интернету.
Почему ограничивают интернет
С мая 2025 года органы власти в ряде российских регионов начали вводить ограничения на использование мобильного интернета. Изначально такие меры были предприняты для обеспечения общественной безопасности в период проведения мероприятий, посвященных 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В дальнейшем практика временного ограничения доступа к мобильному интернету сохранилась и применяется в зависимости от уровня возникающих угроз.
В периоды действия подобных ограничений пользователи, как правило, сталкиваются с перебоями в работе мобильного интернета, а в отдельных случаях возможны трудности и с голосовой связью. Подробная информация о причинах и масштабах введенных ограничений официально не разглашается, поскольку это запрещено действующим законодательством.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.