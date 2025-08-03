Ограничения сотовой связи: в каких регионах России не работает мобильный интернет 3 августа

В Петербурге предупредили о возможных перебоях со связью
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В Петербурге может не быть связи и мобильного интернета
В Петербурге может не быть связи и мобильного интернета Фото:
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В России ограничивают работу мобильного интернета

В Санкт-Петербурге 3 августа возможно снижение качества мобильной связи и интернета, сообщили пресс-служба комитета по информатизации. В ведомстве подчеркнули, что такие меры предпринимаются в целях обеспечения безопасности.

В воскресное утро в Ленинградской области был объявлен режим воздушной тревоги. По словам губернатора региона Александра Дрозденко, предупреждение распространялось на западные, южные и восточные территории области. Сейчас опасность сняли, но перебои в связи возможны. В каких еще городах и регионах России не работает мобильный интернет 3 августа — в материале URA.RU.

В каких регионах не работает связь

Россияне продолжают сталкиваться с неполадками в работе интернета
Россияне продолжают сталкиваться с неполадками в работе интернета
Фото:

В различных регионах России фиксируются перебои в работе мобильной связи и интернета. Сообщения о сбоях поступают, в частности, из Томской и Новосибирской областей, Москвы, а также Приморского края.

Пензенская область

В связи с вопросами обеспечения безопасности мобильный интернет был временно ограничен на территории Пензенской области. По информации местных властей, работа сетей стабилизировалась к утру 3 августа. Ранее губернатор региона Олег Мельниченко сообщил о планах по расширению числа точек бесплатного Wi-Fi: в течение ближайшего месяца дополнительные зоны доступа появятся в Пензе и других крупных городах области.

Псковская область

Вечером 2 августа пользователи из Псковской области, Приморского края и Московской области массово жаловались на перебои в работе некоторых операторов. Аналогичные проблемы наблюдались и утром следующего дня. Причины сбоев официально не раскрываются.

Томская область

В Томской области также были зафиксированы многочисленные обращения граждан по поводу ухудшения работы мобильной связи: за последние сутки поступило свыше тысячи жалоб, свидетельствует статистика Downdetector. По информации регионального департамента транспорта, затруднения связаны с проведением плановых технических работ в целях обеспечения безопасности. Жителям рекомендовано заранее загружать карты для офлайн-использования и иметь при себе наличные денежные средства.

Новосибирская область

В Новосибирской области сообщения о проблемах тоже сохраняются. В конце июля Минцифры региона сообщало о возможных перебоях или снижении скорости мобильного интернета и призывало не паниковать в подобных ситуациях. В ведомстве подчеркнули, что проводной интернет, Wi-Fi, голосовая связь, SMS-услуги и вызовы экстренных служб продолжают функционировать в штатном режиме. Жителям советуют заранее скачивать необходимые файлы и карты для дальнейшего доступа к ним без подключения к интернету.

Почему ограничивают интернет

Ограничения в различных регионах регулярно вводят в целях безопасности
Ограничения в различных регионах регулярно вводят в целях безопасности
Фото:

С мая 2025 года органы власти в ряде российских регионов начали вводить ограничения на использование мобильного интернета. Изначально такие меры были предприняты для обеспечения общественной безопасности в период проведения мероприятий, посвященных 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В дальнейшем практика временного ограничения доступа к мобильному интернету сохранилась и применяется в зависимости от уровня возникающих угроз.

В периоды действия подобных ограничений пользователи, как правило, сталкиваются с перебоями в работе мобильного интернета, а в отдельных случаях возможны трудности и с голосовой связью. Подробная информация о причинах и масштабах введенных ограничений официально не разглашается, поскольку это запрещено действующим законодательством.

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В Санкт-Петербурге 3 августа возможно снижение качества мобильной связи и интернета, сообщили пресс-служба комитета по информатизации. В ведомстве подчеркнули, что такие меры предпринимаются в целях обеспечения безопасности. В воскресное утро в Ленинградской области был объявлен режим воздушной тревоги. По словам губернатора региона Александра Дрозденко, предупреждение распространялось на западные, южные и восточные территории области. Сейчас опасность сняли, но перебои в связи возможны. В каких еще городах и регионах России не работает мобильный интернет 3 августа — в материале URA.RU. В каких регионах не работает связь В различных регионах России фиксируются перебои в работе мобильной связи и интернета. Сообщения о сбоях поступают, в частности, из Томской и Новосибирской областей, Москвы, а также Приморского края. Пензенская область В связи с вопросами обеспечения безопасности мобильный интернет был временно ограничен на территории Пензенской области. По информации местных властей, работа сетей стабилизировалась к утру 3 августа. Ранее губернатор региона Олег Мельниченко сообщил о планах по расширению числа точек бесплатного Wi-Fi: в течение ближайшего месяца дополнительные зоны доступа появятся в Пензе и других крупных городах области. Псковская область Вечером 2 августа пользователи из Псковской области, Приморского края и Московской области массово жаловались на перебои в работе некоторых операторов. Аналогичные проблемы наблюдались и утром следующего дня. Причины сбоев официально не раскрываются. Томская область В Томской области также были зафиксированы многочисленные обращения граждан по поводу ухудшения работы мобильной связи: за последние сутки поступило свыше тысячи жалоб, свидетельствует статистика Downdetector. По информации регионального департамента транспорта, затруднения связаны с проведением плановых технических работ в целях обеспечения безопасности. Жителям рекомендовано заранее загружать карты для офлайн-использования и иметь при себе наличные денежные средства. Новосибирская область В Новосибирской области сообщения о проблемах тоже сохраняются. В конце июля Минцифры региона сообщало о возможных перебоях или снижении скорости мобильного интернета и призывало не паниковать в подобных ситуациях. В ведомстве подчеркнули, что проводной интернет, Wi-Fi, голосовая связь, SMS-услуги и вызовы экстренных служб продолжают функционировать в штатном режиме. Жителям советуют заранее скачивать необходимые файлы и карты для дальнейшего доступа к ним без подключения к интернету. Почему ограничивают интернет С мая 2025 года органы власти в ряде российских регионов начали вводить ограничения на использование мобильного интернета. Изначально такие меры были предприняты для обеспечения общественной безопасности в период проведения мероприятий, посвященных 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В дальнейшем практика временного ограничения доступа к мобильному интернету сохранилась и применяется в зависимости от уровня возникающих угроз. В периоды действия подобных ограничений пользователи, как правило, сталкиваются с перебоями в работе мобильного интернета, а в отдельных случаях возможны трудности и с голосовой связью. Подробная информация о причинах и масштабах введенных ограничений официально не разглашается, поскольку это запрещено действующим законодательством.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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