На Кубани автобус с десятками пассажиров рухнул с моста в реку. Видео

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Автобус с пассажирами упал с моста в реку на Кубани (архивное фото)
Автобус с пассажирами упал с моста в реку на Кубани (архивное фото) Фото:

В селе Дефановка Туапсинского муниципального округа Краснодарского края автобус с пассажирами упал с моста в реку. Все 25 находившихся в салоне человека были спасены благодаря усилиям сотрудников аварийно-спасательной службы «Кубань-СПАС». Об этом сообщает оперативный штаб Кубани.

«При подтоплении в Туапсинском муниципальном округе спасли 25 человек из автобуса», — информирует оперштаб в своем telegram-канале. Инцидент произошел на улице Кольцевой. В момент происшествия в регионе наблюдалось подтопление, что, по предварительным данным, могло повлиять на дорожную обстановку и стать одной из причин аварии.

В спасательной операции участвовали семь специалистов и две единицы техники. На месте происшествия работали также экстренные службы, которые оказали пострадавшим необходимую помощь.

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В селе Дефановка Туапсинского муниципального округа Краснодарского края автобус с пассажирами упал с моста в реку. Все 25 находившихся в салоне человека были спасены благодаря усилиям сотрудников аварийно-спасательной службы «Кубань-СПАС». Об этом сообщает оперативный штаб Кубани. «При подтоплении в Туапсинском муниципальном округе спасли 25 человек из автобуса», — информирует оперштаб в своем telegram-канале. Инцидент произошел на улице Кольцевой. В момент происшествия в регионе наблюдалось подтопление, что, по предварительным данным, могло повлиять на дорожную обстановку и стать одной из причин аварии. В спасательной операции участвовали семь специалистов и две единицы техники. На месте происшествия работали также экстренные службы, которые оказали пострадавшим необходимую помощь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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