В селе Дефановка Туапсинского муниципального округа Краснодарского края автобус с пассажирами упал с моста в реку. Все 25 находившихся в салоне человека были спасены благодаря усилиям сотрудников аварийно-спасательной службы «Кубань-СПАС». Об этом сообщает оперативный штаб Кубани.
«При подтоплении в Туапсинском муниципальном округе спасли 25 человек из автобуса», — информирует оперштаб в своем telegram-канале. Инцидент произошел на улице Кольцевой. В момент происшествия в регионе наблюдалось подтопление, что, по предварительным данным, могло повлиять на дорожную обстановку и стать одной из причин аварии.
В спасательной операции участвовали семь специалистов и две единицы техники. На месте происшествия работали также экстренные службы, которые оказали пострадавшим необходимую помощь.
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