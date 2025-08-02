02 августа 2025

В Свердловской области мотоциклист с ребенком врезались в столб. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Водитель мотоцикла был без шлема и не имел водительских прав
Водитель мотоцикла был без шлема и не имел водительских прав Фото:

Под Артемовском (Свердловская область) погиб мотоциклист, потеряв управление и врезавшись в столб. С ним был 11-летний ребенок, который получил травму и был госпитализирован, сообщает Госавтоинспекция области.

«Мужчина, 1983 года рождения, управляя мотоциклом MotoLand, не справился с управлением, допустил съезд с дороги с последующим наездом на препятствие в виде столба опоры линии электропередач. В результате ДТП водитель погиб на месте происшествия до приезда бригады медиков, несовершеннолетний пассажир, 2014 года рождения, с травмой ноги доставлен в лечебную организацию для оказания необходимой помощи», — рассказали в ведомстве.

Авария произошла в деревне Малое Трифоново. Погибший был местным жителем и не имел прав на управления мотоциклом. На момент аварии он находился без мотошлема и других средств индивидуальной защиты. При этом перевозимый им несовершеннолетний, также проживающий в этой деревне, был в шлеме, что позволило предотвратить более тяжелые последствия.

Сейчас специалисты устанавливают все детали происшествия. Для выяснения состояния водителя в момент аварии назначено химико-токсикологическое исследование.

Фото:

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Под Артемовском (Свердловская область) погиб мотоциклист, потеряв управление и врезавшись в столб. С ним был 11-летний ребенок, который получил травму и был госпитализирован, сообщает Госавтоинспекция области. «Мужчина, 1983 года рождения, управляя мотоциклом MotoLand, не справился с управлением, допустил съезд с дороги с последующим наездом на препятствие в виде столба опоры линии электропередач. В результате ДТП водитель погиб на месте происшествия до приезда бригады медиков, несовершеннолетний пассажир, 2014 года рождения, с травмой ноги доставлен в лечебную организацию для оказания необходимой помощи», — рассказали в ведомстве. Авария произошла в деревне Малое Трифоново. Погибший был местным жителем и не имел прав на управления мотоциклом. На момент аварии он находился без мотошлема и других средств индивидуальной защиты. При этом перевозимый им несовершеннолетний, также проживающий в этой деревне, был в шлеме, что позволило предотвратить более тяжелые последствия. Сейчас специалисты устанавливают все детали происшествия. Для выяснения состояния водителя в момент аварии назначено химико-токсикологическое исследование.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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