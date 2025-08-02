Под Артемовском (Свердловская область) погиб мотоциклист, потеряв управление и врезавшись в столб. С ним был 11-летний ребенок, который получил травму и был госпитализирован, сообщает Госавтоинспекция области.
«Мужчина, 1983 года рождения, управляя мотоциклом MotoLand, не справился с управлением, допустил съезд с дороги с последующим наездом на препятствие в виде столба опоры линии электропередач. В результате ДТП водитель погиб на месте происшествия до приезда бригады медиков, несовершеннолетний пассажир, 2014 года рождения, с травмой ноги доставлен в лечебную организацию для оказания необходимой помощи», — рассказали в ведомстве.
Авария произошла в деревне Малое Трифоново. Погибший был местным жителем и не имел прав на управления мотоциклом. На момент аварии он находился без мотошлема и других средств индивидуальной защиты. При этом перевозимый им несовершеннолетний, также проживающий в этой деревне, был в шлеме, что позволило предотвратить более тяжелые последствия.
Сейчас специалисты устанавливают все детали происшествия. Для выяснения состояния водителя в момент аварии назначено химико-токсикологическое исследование.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!