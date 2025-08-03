Стоматолог раскрыл, почему зубы желтеют

Зубы могут желтеть из-за наследственности, возраста и окисления, сообщил стоматолог-хирург, имплантолог, пародонтолог Арам Давидян. По его словам, цвет зубов у людей определяется не только образом жизни, но и генетическими особенностями, что важно учитывать при выборе методов ухода за полостью рта.
«На окрас зубов оказывают ряд факторов, в первую очередь наследственный фактор. Есть категория людей, у которых зубы изначально уже темного цвета, обычно приближающиеся к цветовой расцветке А3. Это на самом деле неплохо, потому что с научной точки зрения чем темнее твердая ткань зуба или дентина, тем зуб более крепкий», — рассказал Давидян в беседе с радио Sputnik.
Врач отметил, что с течением времени цвет зубов может меняться под воздействием кислорода. На клеточном уровне происходит окисление, что также приводит к появлению желтизны. Кроме того, с возрастом возможно истирание эмали, из-за чего обнажается дентин — внутренняя часть зуба, имеющая более желтый оттенок.
Давидян подчеркнул, что современная стоматология располагает эффективными методами борьбы с изменением цвета эмали. Одним из распространенных решений он назвал профессиональное отбеливание, позволяющее скорректировать естественный оттенок зубов и вернуть им белизну.
Ранее стоматолог, хирург-пародонтолог, автор образовательных курсов и лектор Олеся Изгарева сообщила, что скопление пищи между зубами часто обусловлено наличием старой пломбы. По словам специалиста, подобное явление является распространенным симптомом, аналогично першению в горле или повышенной температуре. Особенно часто это происходит в случаях, когда старая пломба плохо прилегает к зубу и нависает над десной, пишет 360.ru.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.