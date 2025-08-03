Скорая отказалась ехать к мобилизованному на Украине

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На Украине скорая испугалась ТЦК
На Украине скорая испугалась ТЦК Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Сотрудники скорой помощи отказались выезжать по вызову к мобилизованному мужчине, которого удерживали в здании территориального центра комплектования (ТЦК, аналог российских военкоматов) в городе Боярка Киевской области. Об этом сообщают украинские СМИ.

«В Боярке под Киевом „скорая“ отказалась выезжать по вызову в ТЦК. Юрист пытался вызвать медпомощь для своего клиента, которого удерживают в здании ТЦК», — говорится в telegram-канале издания «Страна.ua». В службе скорой помощи пояснили: на территорию военкомата их могут не пустить, и выезд возможен лишь по инициативе самих представителей ТЦК.

Уже давно в украинских соцсетях и медиа распространяются видеозаписи, на которых зафиксированы случаи силовой мобилизации в ВСУ. На кадрах видно, как сотрудники военкоматов задерживают мужчин на улицах, применяют физическую силу и помещают их в микроавтобусы. Как отмечал уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец, количество нарушений со стороны работников ТЦК значительно увеличилось в последнее время. По его словам, фиксируются случаи злоупотребления полномочиями, избиений граждан, провоцирования ДТП и других неправомерных действий.

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Сотрудники скорой помощи отказались выезжать по вызову к мобилизованному мужчине, которого удерживали в здании территориального центра комплектования (ТЦК, аналог российских военкоматов) в городе Боярка Киевской области. Об этом сообщают украинские СМИ. «В Боярке под Киевом „скорая“ отказалась выезжать по вызову в ТЦК. Юрист пытался вызвать медпомощь для своего клиента, которого удерживают в здании ТЦК», — говорится в telegram-канале издания «Страна.ua». В службе скорой помощи пояснили: на территорию военкомата их могут не пустить, и выезд возможен лишь по инициативе самих представителей ТЦК. Уже давно в украинских соцсетях и медиа распространяются видеозаписи, на которых зафиксированы случаи силовой мобилизации в ВСУ. На кадрах видно, как сотрудники военкоматов задерживают мужчин на улицах, применяют физическую силу и помещают их в микроавтобусы. Как отмечал уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец, количество нарушений со стороны работников ТЦК значительно увеличилось в последнее время. По его словам, фиксируются случаи злоупотребления полномочиями, избиений граждан, провоцирования ДТП и других неправомерных действий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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