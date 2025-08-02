02 августа 2025

В Кургане стройку у «Звездного» украсили репродукциями художника Травникова. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Картины Травникова показывают красоту природы
Картины Травникова показывают красоту природы Фото:

Ограждение вокруг стройки на месте бывшего кинотеатра «Звездный» в Кургане украсили репродукциями картин художника Германа Травникова. Об этом рассказали горожане.

«На заборе возле стройки у „Звездного“ повесили огромные репродукции картин Травникова. Над ними установили подсветку», — сообщается в паблике «За курганами» в соцсети «ВКонтакте».

Жители близлежащих домов уже ходят смотреть на репродукции. Курганцы отмечают, что творчество Травникова показывает красоту родной природы. 

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Ограждение вокруг стройки на месте бывшего кинотеатра «Звездный» в Кургане украсили репродукциями картин художника Германа Травникова. Об этом рассказали горожане. «На заборе возле стройки у „Звездного“ повесили огромные репродукции картин Травникова. Над ними установили подсветку», — сообщается в паблике «За курганами» в соцсети «ВКонтакте». Жители близлежащих домов уже ходят смотреть на репродукции. Курганцы отмечают, что творчество Травникова показывает красоту родной природы. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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