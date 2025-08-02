Картины Травникова показывают красоту природы
Ограждение вокруг стройки на месте бывшего кинотеатра «Звездный» в Кургане украсили репродукциями картин художника Германа Травникова. Об этом рассказали горожане.
«На заборе возле стройки у „Звездного“ повесили огромные репродукции картин Травникова. Над ними установили подсветку», — сообщается в паблике «За курганами» в соцсети «ВКонтакте».
Жители близлежащих домов уже ходят смотреть на репродукции. Курганцы отмечают, что творчество Травникова показывает красоту родной природы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!