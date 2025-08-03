В Пулково задержали рейсы на Москву, Екатеринбург и Сочи

В аэропорту Пулково задержаны 11 рейсов на вылет в Москву, Калининград, Екатеринбург и Сочи. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.
«Северо-Западная транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров задержанных авиарейсов в аэропортах Пулково и Храброво <...> На вылет из Санкт-Петербурга задержаны 11 рейсов в Москву, Калининград, Екатеринбург, Сочи», — сказано в сообщении надзорного ведомства.
Кроме того, из Калининграда не смогли вовремя вылететь 12 рейсов в Москву и Санкт-Петербург. За ситуацией следят транспортные прокуратуры Санкт-Петербурга и Калининграда — они контролируют соблюдение прав пассажиров и выполнение требований авиационных правил. Ранее сообщалось, что в воскресенье утром Пулково возобновил работу после временных ограничений. Тогда были задержаны 20 рейсов, еще четыре отправились на запасные аэродромы в Москву.
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