В Пулково задержали рейсы на Москву, Екатеринбург и Сочи

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В Пулково задержали 11 рейсов
В Пулково задержали 11 рейсов Фото:

В аэропорту Пулково задержаны 11 рейсов на вылет в Москву, Калининград, Екатеринбург и Сочи. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

«Северо-Западная транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров задержанных авиарейсов в аэропортах Пулково и Храброво <...> На вылет из Санкт-Петербурга задержаны 11 рейсов в Москву, Калининград, Екатеринбург, Сочи», — сказано в сообщении надзорного ведомства. 

Кроме того, из Калининграда не смогли вовремя вылететь 12 рейсов в Москву и Санкт-Петербург. За ситуацией следят транспортные прокуратуры Санкт-Петербурга и Калининграда — они контролируют соблюдение прав пассажиров и выполнение требований авиационных правил. Ранее сообщалось, что в воскресенье утром Пулково возобновил работу после временных ограничений. Тогда были задержаны 20 рейсов, еще четыре отправились на запасные аэродромы в Москву.

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В аэропорту Пулково задержаны 11 рейсов на вылет в Москву, Калининград, Екатеринбург и Сочи. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры. «Северо-Западная транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров задержанных авиарейсов в аэропортах Пулково и Храброво <...> На вылет из Санкт-Петербурга задержаны 11 рейсов в Москву, Калининград, Екатеринбург, Сочи», — сказано в сообщении надзорного ведомства.  Кроме того, из Калининграда не смогли вовремя вылететь 12 рейсов в Москву и Санкт-Петербург. За ситуацией следят транспортные прокуратуры Санкт-Петербурга и Калининграда — они контролируют соблюдение прав пассажиров и выполнение требований авиационных правил. Ранее сообщалось, что в воскресенье утром Пулково возобновил работу после временных ограничений. Тогда были задержаны 20 рейсов, еще четыре отправились на запасные аэродромы в Москву.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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