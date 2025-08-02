Полиция задержала курганца, который воткнул ножницы в собутыльника

Подозреваемого задержали
В Кургане сотрудники полиции задержали мужчину, который в ходе ссоры вонзил ножницы в собутыльника. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД России по Курганской области.
«В ходе пьянки в частном доме между мужчинами разгорелся конфликт. Ранее судимый горожанин нанес потерпевшему удар ножницами в грудь и скрылся», — отметили в полиции.
Уточняется, что пострадавший был отправлен в больницу. На агрессивного курганца уже завели уголовное дело, подчеркнули в ведомстве.
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