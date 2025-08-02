02 августа 2025

Полиция задержала курганца, который воткнул ножницы в собутыльника

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Подозреваемого задержали
Подозреваемого задержали Фото:

В Кургане сотрудники полиции задержали мужчину, который в ходе ссоры вонзил ножницы в собутыльника. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД России по Курганской области.

«В ходе пьянки в частном доме между мужчинами разгорелся конфликт. Ранее судимый горожанин нанес потерпевшему удар ножницами в грудь и скрылся», — отметили в полиции.

Уточняется, что пострадавший был отправлен в больницу. На агрессивного курганца уже завели уголовное дело, подчеркнули в ведомстве.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Кургане сотрудники полиции задержали мужчину, который в ходе ссоры вонзил ножницы в собутыльника. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД России по Курганской области. «В ходе пьянки в частном доме между мужчинами разгорелся конфликт. Ранее судимый горожанин нанес потерпевшему удар ножницами в грудь и скрылся», — отметили в полиции. Уточняется, что пострадавший был отправлен в больницу. На агрессивного курганца уже завели уголовное дело, подчеркнули в ведомстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...