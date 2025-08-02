02 августа 2025
01 августа 2025

В Нижневартовске в районе СНТ на весь день перекроют мост

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На участке будут устанавливать водопропускную трубу
На участке будут устанавливать водопропускную трубу Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) с 9 до 19 часов 4 августа будет перекрыт мостовой переход в районе протоки Коим по дороге к трем СНТ. Здесь будут устанавливать водопропускную трубу. Об этом власти города сообщили в соцсети.

«Мероприятия по устройству водопропускной трубы на участке в районе протоки Коим в рамках работ по ремонту проезда от улицы 2П-2 к СОНТам „Буровик“, „Березка“, „Рубин“ перенесено на 4 августа. Работы начнутся в 9 часов и продлятся ориентировочно до 19 часов с полным перекрытием движения транспорта в районе мостового перехода», — сообщается в мэрии города.

На период работ также сократится маршрут автобуса №93. Он будет следовать до поворота на СОНТы «Апельсин», «Эксперимент» и СОК «Березка».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Нижневартовске (ХМАО) с 9 до 19 часов 4 августа будет перекрыт мостовой переход в районе протоки Коим по дороге к трем СНТ. Здесь будут устанавливать водопропускную трубу. Об этом власти города сообщили в соцсети. «Мероприятия по устройству водопропускной трубы на участке в районе протоки Коим в рамках работ по ремонту проезда от улицы 2П-2 к СОНТам „Буровик“, „Березка“, „Рубин“ перенесено на 4 августа. Работы начнутся в 9 часов и продлятся ориентировочно до 19 часов с полным перекрытием движения транспорта в районе мостового перехода», — сообщается в мэрии города. На период работ также сократится маршрут автобуса №93. Он будет следовать до поворота на СОНТы «Апельсин», «Эксперимент» и СОК «Березка».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...