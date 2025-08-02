В Нижневартовске в районе СНТ на весь день перекроют мост

В Нижневартовске (ХМАО) с 9 до 19 часов 4 августа будет перекрыт мостовой переход в районе протоки Коим по дороге к трем СНТ. Здесь будут устанавливать водопропускную трубу. Об этом власти города сообщили в соцсети.
«Мероприятия по устройству водопропускной трубы на участке в районе протоки Коим в рамках работ по ремонту проезда от улицы 2П-2 к СОНТам „Буровик“, „Березка“, „Рубин“ перенесено на 4 августа. Работы начнутся в 9 часов и продлятся ориентировочно до 19 часов с полным перекрытием движения транспорта в районе мостового перехода», — сообщается в мэрии города.
На период работ также сократится маршрут автобуса №93. Он будет следовать до поворота на СОНТы «Апельсин», «Эксперимент» и СОК «Березка».
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