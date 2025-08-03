Кадыров поделился успехами «Аиды» в зоне СВО. Видео

Кадыров: группа «Аида» поразила склад боеприпасов ВСУ на сумском направлении
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Бойцы из «Ахмата» поразили позиции ВСУ на сумском направлении, уточнил Рамзан Кадыров
Бойцы из «Ахмата» поразили позиции ВСУ на сумском направлении, уточнил Рамзан Кадыров Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Бойцы спецназа «Ахмат» Вооруженных сил России уничтожили замаскированный склад боеприпасов ВСУ на сумском направлении. В операции приняла участие группа подразделения «Аида». Об этом сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

Сумское направление. <...> В ходе аэроразведки бойцами обнаружен полевой склад боеприпасов ВСУ. Несмотря на то, что объект был хорошо замаскирован, зоркие глаза наших аэроразведчиков группы «Аида» выявили его в лесополосе», — отметил Кадыров в своем telegram-канале. После обнаружения склада расчет FPV-дронов мастерски направил смертоносную «птицу» точно в цель, добавил чеченский лидер. Также Кадыров подчеркнул, что уничтожение склада боеприпасов нарушило планы украинских военных на данном участке фронта.

Ранее подразделения спецназа «Ахмат», в том числе батальон «Юг-АХМАТ», уже проводили успешные операции с применением аэроразведки и FPV-дронов, уничтожая укрепления и позиции ВСУ на других направлениях, в частности под селом Работино на Ореховском участке фронта. Рамзан Кадыров неоднократно отмечал высокий уровень подготовки и профессионализм бойцов при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции.

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Бойцы спецназа «Ахмат» Вооруженных сил России уничтожили замаскированный склад боеприпасов ВСУ на сумском направлении. В операции приняла участие группа подразделения «Аида». Об этом сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Сумское направление. <...> В ходе аэроразведки бойцами обнаружен полевой склад боеприпасов ВСУ. Несмотря на то, что объект был хорошо замаскирован, зоркие глаза наших аэроразведчиков группы «Аида» выявили его в лесополосе», — отметил Кадыров в своем telegram-канале. После обнаружения склада расчет FPV-дронов мастерски направил смертоносную «птицу» точно в цель, добавил чеченский лидер. Также Кадыров подчеркнул, что уничтожение склада боеприпасов нарушило планы украинских военных на данном участке фронта. Ранее подразделения спецназа «Ахмат», в том числе батальон «Юг-АХМАТ», уже проводили успешные операции с применением аэроразведки и FPV-дронов, уничтожая укрепления и позиции ВСУ на других направлениях, в частности под селом Работино на Ореховском участке фронта. Рамзан Кадыров неоднократно отмечал высокий уровень подготовки и профессионализм бойцов при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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