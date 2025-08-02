02 августа 2025

Риэлторов в Челябинске осудят за воровство миллионов из Соцфонда России

© Служба новостей «URA.RU»
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Материалы дела с обвинительным заключением против риэлторов уже направлены в суд
Материалы дела с обвинительным заключением против риэлторов уже направлены в суд Фото:

В Челябинске завершено расследование уголовного дела в отношении двух риэлторов, которых обвиняют в хищении более шести миллионов рублей из средств Социального фонда России путем махинаций с маткапиталом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по области.

«Следствие доказало причастность двух женщин-риелторов к хищению денежных средств по 11 сертификатам на материнский капитал. Ущерб региональному отделению Соцфонда составил свыше шести миллионов рублей», — говорится в заявлении пресс-службы ведомства.

По данным следствия, с мая 2019 года по август 2023 года обвиняемые действовали в сговоре с директором кредитного потребительского кооператива «Оптима капиталь». Они помогали владельцам сертификатов материнского капитала обналичивать средства, предоставляя в территориальный орган Социального фонда поддельные документы о займах на улучшение жилищных условий. Противоправную деятельность риэлторов пресекли областные оперативники полиции управления экономической безопасности и противодействия коррупции совместно с сотрудниками УФСБ.

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В Челябинске завершено расследование уголовного дела в отношении двух риэлторов, которых обвиняют в хищении более шести миллионов рублей из средств Социального фонда России путем махинаций с маткапиталом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по области. «Следствие доказало причастность двух женщин-риелторов к хищению денежных средств по 11 сертификатам на материнский капитал. Ущерб региональному отделению Соцфонда составил свыше шести миллионов рублей», — говорится в заявлении пресс-службы ведомства. По данным следствия, с мая 2019 года по август 2023 года обвиняемые действовали в сговоре с директором кредитного потребительского кооператива «Оптима капиталь». Они помогали владельцам сертификатов материнского капитала обналичивать средства, предоставляя в территориальный орган Социального фонда поддельные документы о займах на улучшение жилищных условий. Противоправную деятельность риэлторов пресекли областные оперативники полиции управления экономической безопасности и противодействия коррупции совместно с сотрудниками УФСБ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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