Риэлторов в Челябинске осудят за воровство миллионов из Соцфонда России

В Челябинске завершено расследование уголовного дела в отношении двух риэлторов, которых обвиняют в хищении более шести миллионов рублей из средств Социального фонда России путем махинаций с маткапиталом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по области.
«Следствие доказало причастность двух женщин-риелторов к хищению денежных средств по 11 сертификатам на материнский капитал. Ущерб региональному отделению Соцфонда составил свыше шести миллионов рублей», — говорится в заявлении пресс-службы ведомства.
По данным следствия, с мая 2019 года по август 2023 года обвиняемые действовали в сговоре с директором кредитного потребительского кооператива «Оптима капиталь». Они помогали владельцам сертификатов материнского капитала обналичивать средства, предоставляя в территориальный орган Социального фонда поддельные документы о займах на улучшение жилищных условий. Противоправную деятельность риэлторов пресекли областные оперативники полиции управления экономической безопасности и противодействия коррупции совместно с сотрудниками УФСБ.
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