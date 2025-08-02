02 августа 2025

В Кургане возник пожар у газовой трубы в Рябково. Видео

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Возгорание произошло возле трубы
Возгорание произошло возле трубы Фото:

В микрорайоне Рябково возник пожар из-за утечки газа рядом с распределителем напротив остановки «Чернореченская». Об этом URA.RU рассказали очевидцы.

«Масштабный пожар у газового распределителя. Утечка на трубе», — сообщили курганцы. 

В МЧС России по Кургану отправлен запрос информации. Ответ ожидается. 

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В микрорайоне Рябково возник пожар из-за утечки газа рядом с распределителем напротив остановки «Чернореченская». Об этом URA.RU рассказали очевидцы. «Масштабный пожар у газового распределителя. Утечка на трубе», — сообщили курганцы.  В МЧС России по Кургану отправлен запрос информации. Ответ ожидается. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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