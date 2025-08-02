Возгорание произошло возле трубы
В микрорайоне Рябково возник пожар из-за утечки газа рядом с распределителем напротив остановки «Чернореченская». Об этом URA.RU рассказали очевидцы.
«Масштабный пожар у газового распределителя. Утечка на трубе», — сообщили курганцы.
В МЧС России по Кургану отправлен запрос информации. Ответ ожидается.
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