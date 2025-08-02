02 августа 2025

На тюменской трассе из-за ДТП почти полностью перекрыто движение

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Водители объезжают место ДТП по обочине
Водители объезжают место ДТП по обочине Фото:

На 256 километре трассы Тюмень — Омск в Ишимском районе произошло ДТП. В результате произошедшего перекрыты полосы движения, автомобили объезжают участок по обочине.

«На автодороге Р-402 на 256-м километре в Ишимском районе произошло ДТП. Организовано движение по обочине в оба направления», — сообщает в telegram-канале ФКУ «Уралуправтодор».

Подробности произошедшего не уточняются. Водителей просят быть внимательными и учитывать информацию.

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На 256 километре трассы Тюмень — Омск в Ишимском районе произошло ДТП. В результате произошедшего перекрыты полосы движения, автомобили объезжают участок по обочине. «На автодороге Р-402 на 256-м километре в Ишимском районе произошло ДТП. Организовано движение по обочине в оба направления», — сообщает в telegram-канале ФКУ «Уралуправтодор». Подробности произошедшего не уточняются. Водителей просят быть внимательными и учитывать информацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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