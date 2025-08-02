На тюменской трассе из-за ДТП почти полностью перекрыто движение

Водители объезжают место ДТП по обочине
На 256 километре трассы Тюмень — Омск в Ишимском районе произошло ДТП. В результате произошедшего перекрыты полосы движения, автомобили объезжают участок по обочине.
«На автодороге Р-402 на 256-м километре в Ишимском районе произошло ДТП. Организовано движение по обочине в оба направления», — сообщает в telegram-канале ФКУ «Уралуправтодор».
Подробности произошедшего не уточняются. Водителей просят быть внимательными и учитывать информацию.
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