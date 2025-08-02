Самый богатый пермский депутат выкупил комплекс бывшей грязелечебницы

Депутат заксобрания Прикамья, бывший гендиректор пермского «Газпрома» Николай Благов полностью выкупил курортный комплекс «Термы Тенториум». Об этом сообщил источник на рынке недвижимости.
«Благов подтвердил факт покупки всего комплекса (здания бывшей водогрязелечебницы с бассейнами). Он уточнил, что покупателем является его супруга. Новый владелец поставил задачу сделать из курорта „конфетку“», — уточняет данные своего источника «Коммерсант-Прикамье».
Прошедшей весной Благов стал совладельцем терм, но тогда речь шла только о приобретении доли в проекте — точные параметры сделки не раскрывались. До этого курорт находился под контролем основателя группы «Тенториум» Раиля Хисматуллина.
Комплекс создали на базе Пермской грязелечебницы, которую группа компаний приобрела еще в 2002 году. После на объекте провели масштабную реконструкцию. Сейчас, согласно официальному сайту, здесь работают термальная зона с открытым подогреваемым и тремя крытыми бассейнами, SPA-центр, различные виды бань и саун, фудкорт, а также гостиница.
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