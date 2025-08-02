02 августа 2025

Прокуратура начала проверку из-за задержки поезда Каменск-Уральский — Екатеринбург

Прокуратура устроит проверку из-за задержки электропоезда в Свердловской области
© Служба новостей «URA.RU»
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Причиной опоздания стала техническая неисправность локомотива
Причиной опоздания стала техническая неисправность локомотива Фото:

В Свердловской области скоростной электропоезд «Финист», следующий по маршруту Каменск-Уральский — Екатеринбург, задержался 2 августа в пути почти на час. По этому поводу Уральская транспортная прокуратура устроила проверку, сообщило ведомство.

«Выявлена публикация о задержке прибытия на станцию Екатеринбург-Пассажирский электропоезда „Финист“ сообщением Каменск-Уральский — Екатеринбург. По данному факту организованы надзорные мероприятия, по итогам которых будет дана оценка исполнению перевозчиком законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта и о защите прав потребителей», — сообщили в прокуратуре.

Задержка произошла из-за технической неисправности локомотива. Поезд должен был прибыть на станцию Екатеринбург-Пассажирский 2 августа в 17:01, однако фактически прибыл только в 18:04.

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В Свердловской области скоростной электропоезд «Финист», следующий по маршруту Каменск-Уральский — Екатеринбург, задержался 2 августа в пути почти на час. По этому поводу Уральская транспортная прокуратура устроила проверку, сообщило ведомство. «Выявлена публикация о задержке прибытия на станцию Екатеринбург-Пассажирский электропоезда „Финист“ сообщением Каменск-Уральский — Екатеринбург. По данному факту организованы надзорные мероприятия, по итогам которых будет дана оценка исполнению перевозчиком законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта и о защите прав потребителей», — сообщили в прокуратуре. Задержка произошла из-за технической неисправности локомотива. Поезд должен был прибыть на станцию Екатеринбург-Пассажирский 2 августа в 17:01, однако фактически прибыл только в 18:04.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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