Прокуратура начала проверку из-за задержки поезда Каменск-Уральский — Екатеринбург

В Свердловской области скоростной электропоезд «Финист», следующий по маршруту Каменск-Уральский — Екатеринбург, задержался 2 августа в пути почти на час. По этому поводу Уральская транспортная прокуратура устроила проверку, сообщило ведомство.
«Выявлена публикация о задержке прибытия на станцию Екатеринбург-Пассажирский электропоезда „Финист“ сообщением Каменск-Уральский — Екатеринбург. По данному факту организованы надзорные мероприятия, по итогам которых будет дана оценка исполнению перевозчиком законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта и о защите прав потребителей», — сообщили в прокуратуре.
Задержка произошла из-за технической неисправности локомотива. Поезд должен был прибыть на станцию Екатеринбург-Пассажирский 2 августа в 17:01, однако фактически прибыл только в 18:04.
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