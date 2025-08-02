Июль в Екатеринбурге стал одним из самых холодных за XXI век

Июль 2025 года оказался одним из самых холодных июлей XXI века. Это первый холодный июль в городе с 2017 года и самый прохладный за последние 10 лет. Об этом рассказал синоптик Алексей Пулин.
«Первый холодный июль с 2017 года и самый холодный с 2015 года. Для уже прошедшего периода двадцать первого века минувший июль занял пятое место в списке самых холодных после 2014, 2015, 2006 и 2009 годов», — сообщил синоптик в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». Средняя температура месяца составила +17,7 градуса, что на 1,2 градуса ниже климатической нормы (+18,9).
Период аномально теплой погоды, начавшийся в ноябре 2024 года и продолжавшийся до июня 2025 года, завершился. Впервые с мая 2024 года июль оказался холодным месяцем.
В этом месяце максимальная температура воздуха не превысила +28,7 градуса (21 июля), впервые с 2017 года июльский максимум оказался ниже +30. Минимальное значение зафиксировано 19 июля — +9,3 градуса. За семь месяцев текущего года средняя температура составила +6,1 градуса, что является третьим по величине показателем за всю историю наблюдений. Количество осадков в июле оказалось ниже нормы — 76 миллиметров при среднем значении 93.
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