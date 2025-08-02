В Кургане потушили пожар на газораспределительной подстанции

Сотрудники МЧС потушили огонь
Пожар на газораспределительной подстанции в микрорайоне Рябково в Кургане полностью потушен. Об этом рассказали в МЧС России по региону.
«Пожар полностью ликвидирован. Эвакуированные жильцы вернулись в свои квартиры», — сообщается в telegram-канале «МЧС Курганской области».
Ранее на территории промзоны в районе пересечения улиц Бурова-Петрова и Чернореченской в Кургане начался пожар на газораспределительной подстанции. Начались работы по временному перекрытию газа на микрорайоны Рябково и Северный. Было эвакуировано 235 жильцов. Подробности в онлайн-трансляции.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!