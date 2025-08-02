02 августа 2025

В Кургане потушили пожар на газораспределительной подстанции

© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудники МЧС потушили огонь
Сотрудники МЧС потушили огонь Фото:

Пожар на газораспределительной подстанции в микрорайоне Рябково в Кургане полностью потушен. Об этом рассказали в МЧС России по региону.

«Пожар полностью ликвидирован. Эвакуированные жильцы вернулись в свои квартиры», — сообщается в telegram-канале «МЧС Курганской области».

Ранее на территории промзоны в районе пересечения улиц Бурова-Петрова и Чернореченской в Кургане начался пожар на газораспределительной подстанции. Начались работы по временному перекрытию газа на микрорайоны Рябково и Северный. Было эвакуировано 235 жильцов. Подробности в онлайн-трансляции.

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Пожар на газораспределительной подстанции в микрорайоне Рябково в Кургане полностью потушен. Об этом рассказали в МЧС России по региону. «Пожар полностью ликвидирован. Эвакуированные жильцы вернулись в свои квартиры», — сообщается в telegram-канале «МЧС Курганской области». Ранее на территории промзоны в районе пересечения улиц Бурова-Петрова и Чернореченской в Кургане начался пожар на газораспределительной подстанции. Начались работы по временному перекрытию газа на микрорайоны Рябково и Северный. Было эвакуировано 235 жильцов. Подробности в онлайн-трансляции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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