06 августа 2025

Поверившим в скорую встречу Трампа и Путина рассказали плохие новости

CNN: встреча Трампа и Путина вряд ли будет на следующей неделе из-за сложностей
© Служба новостей «URA.RU»
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Трамп скорее всего не сможет встретиться с Путиным на следующей неделе
Трамп скорее всего не сможет встретиться с Путиным на следующей неделе Фото:

Встреча американского лидера Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным скорее всего не состоится на следующей неделе. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник в Белом доме.

«Несмотря на то, что Трамп заявил о намерении встретиться с Путиным уже на следующей неделе, провести встречу в такие сроки будет сложно. Нужно учитывать не только объем переговоров, но и логистические препятствия», — передает CNN.

Ранее о желании провести встречу с Трампом сообщил президент России Владимир Путин в ходе переговоров со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. В то же время стало известно, что Трамп заинтересован во встрече с Путиным уже на следующей неделе. Также он планирует переговоры и с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Встреча американского лидера Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным скорее всего не состоится на следующей неделе. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник в Белом доме. «Несмотря на то, что Трамп заявил о намерении встретиться с Путиным уже на следующей неделе, провести встречу в такие сроки будет сложно. Нужно учитывать не только объем переговоров, но и логистические препятствия», — передает CNN. Ранее о желании провести встречу с Трампом сообщил президент России Владимир Путин в ходе переговоров со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. В то же время стало известно, что Трамп заинтересован во встрече с Путиным уже на следующей неделе. Также он планирует переговоры и с президентом Украины Владимиром Зеленским.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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