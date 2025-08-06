06 августа 2025

Раскрыта реакция Путина на предложение о встрече с Трампом

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Трамп готов на встречу с Путиным в ближайшее время
Трамп готов на встречу с Путиным в ближайшее время Фото:

Желание провести встречу с американским лидером Дональдом Трампом выразил президент России Владимир Путин через спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа. Об этом сообщает Fox News.

«Путин сообщил Уиткоффу, что хотел бы встретиться с Трампом в какой-то момент. После получения этого сообщения, Трамп заявил, что готов к встрече уже на следующей неделе, если она поможет положить конец конфликту на Украине», — передает Fox News.

Ранее стало известно, что Трамп рассматривает возможность провести переговоры с Владимиром Путиным уже на следующей неделе. Помимо этого, он хочет провести беседу и с украинским лидером Владимиром Зеленским.

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Желание провести встречу с американским лидером Дональдом Трампом выразил президент России Владимир Путин через спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа. Об этом сообщает Fox News. «Путин сообщил Уиткоффу, что хотел бы встретиться с Трампом в какой-то момент. После получения этого сообщения, Трамп заявил, что готов к встрече уже на следующей неделе, если она поможет положить конец конфликту на Украине», — передает Fox News. Ранее стало известно, что Трамп рассматривает возможность провести переговоры с Владимиром Путиным уже на следующей неделе. Помимо этого, он хочет провести беседу и с украинским лидером Владимиром Зеленским.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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