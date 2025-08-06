06 августа 2025

Трамп захотел встречу с Путиным уже на следующей неделе

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Трамп хочет устроить встречу президента РФ Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским
Трамп хочет устроить встречу президента РФ Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским Фото:

Президент США Дональд Трамп собирается провести личные переговоры с президентом России Владимиром Путиным уже на следующей неделе. Об этом пишет американское издание The New York Times.

«Президент Трамп намерен лично встретиться с президентом России Владимиром Путиным уже на следующей неделе. А вскоре после этого он планирует провести встречу с Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским», — рассказало издание, ссылаясь на два источника, которые знакомы с планом.

Ранее газета The New York Times сообщала, что Трамп уже проявлял инициативу по проведению личных встреч с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. По данным издания, американский президент рассматривает эти переговоры как возможность обсудить актуальные вопросы международной повестки и урегулирования ситуации на Украине.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент США Дональд Трамп собирается провести личные переговоры с президентом России Владимиром Путиным уже на следующей неделе. Об этом пишет американское издание The New York Times. «Президент Трамп намерен лично встретиться с президентом России Владимиром Путиным уже на следующей неделе. А вскоре после этого он планирует провести встречу с Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским», — рассказало издание, ссылаясь на два источника, которые знакомы с планом. Ранее газета The New York Times сообщала, что Трамп уже проявлял инициативу по проведению личных встреч с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. По данным издания, американский президент рассматривает эти переговоры как возможность обсудить актуальные вопросы международной повестки и урегулирования ситуации на Украине.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...