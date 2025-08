Трамп захотел встречу с Путиным уже на следующей неделе

Трамп хочет устроить встречу президента РФ Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским Фото: Официальный сайт Президента РФ Президент США Дональд Трамп собирается провести личные переговоры с президентом России Владимиром Путиным уже на следующей неделе. Об этом пишет американское издание The New York Times. «Президент Трамп намерен лично встретиться с президентом России Владимиром Путиным уже на следующей неделе. А вскоре после этого он планирует провести встречу с Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским», — рассказало издание, ссылаясь на два источника, которые знакомы с планом. Ранее газета The New York Times сообщала, что Трамп уже проявлял инициативу по проведению личных встреч с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. По данным издания, американский президент рассматривает эти переговоры как возможность обсудить актуальные вопросы международной повестки и урегулирования ситуации на Украине.

