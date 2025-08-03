Два мужа, сожительство и срыв свадьбы: почему у Анжелики Агурбаш не складывается личная жизнь

Российская и белорусская артистка Анжелика Агурбаш (урожденная Ялинская) намерена вновь выйти замуж. Однако она уверена, что ее бывший муж, предприниматель Николай Агурбаш, продолжает следить за ее личной жизнью и намерен сорвать предстоящую свадьбу.
У 55-летней артистки довольно богатая личная жизнь. В первый раз она вышла замуж еще в 17 лет за мужчину старше себя на 12 лет. Брак продлился недолго — всего два года. Затем она на протяжении шести лет проживала вместе с культуристом Валерием Бизюком, но в брак с ним не вступала. Второй официальный муж девушки — Николай Агурбаш, с которым она жила 11 лет. Была попытка выскочить замуж и в третий раз, но до свадьбы не дошло. Подробнее, что происходит с личной жизнью Агурбаш — в материале URA.RU.
К старшему любовнику — сразу после школьного выпускного: первый брак Анжелики
Игорь Ленев стал первой серьезной любовью певицы Анжелики Агурбаш. Их знакомство произошло во время работы Анжелики над фильмом «Экзамен на директора». На тот момент о романе говорить было рано, так как Игорь был значительно старше. Однако после окончания Анжеликой школы, все изменилось. В день выпускного она поссорилась с мамой и осталась на ночь у Игоря, после чего переехала к нему жить. Не прошло и много времени, как Игорь сделал ей предложение.
В 18 лет Анжелика родила Игорю дочь Дарью. С этого момента отношения в семье начали ухудшаться. Игорь остался без работы, в то время как Анжелика стала популярной после победы в конкурсе красоты. Вначале Игорю льстило внимание к его жене, но со временем это стало его раздражать.
Измены и вопрос материнства
Брак распался после того, как Анжелика узнала об изменах Игоря из его дневников. Она собрала вещи и ушла, больше не вернувшись к бывшему мужу. Сам Ленев подтвердил в разговоре с «Комсомольской правдой», что еще до свадьбы у него был роман с актрисой Дилором Камбаровой, о чем Анжелика знала заранее. После расставания певице помогала мать, которая занималась воспитанием внучки, пока Агурбаш строила карьеру. Игорь Ленев также считает, что брак был разрушен из-за того, что Анжелика в первую очередь хотела быть актрисой, а только потом — мамой.
Игорь также признался, что не платил алименты, так как Анжелика не просила о финансовой помощи. Он также поделился, что изначально именно Камбарова должна была стать его женой, но она уехала в США. Уже в браке мужчина продолжал поддерживать отношения с бывшей. Также Ленев рассказал, что несмотря на развод, расставание прошло безболезненно. Дочка осталась с матерью, а бывшие супруги сохранили хорошие отношения.
Вторую любовь погубили деньги
Финансовый контроль
Певица Анжелика Агурбаш спустя время рассказала, что после развода пережила тяжелый период в отношениях с культуристом Валерием Бизюком, который, по ее словам, потратил все ее накопления на неудачный бизнес-проект. По словам Агурбаш, во время шестилетнего союза с Бизюком она полностью потеряла контроль над своими финансами. Певица подчеркнула, что если бы в тот момент ее жизнь была благополучна, то эти отношения не возникли бы вовсе.
В итоге, подчеркнула певица, бизнес Бизюка оказался неудачным, и она осталась без средств к существованию, находясь на последних сроках беременности. В 1997 году у пары родился сын Никита, однако спустя несколько лет отношения мальчика с отцом прекратились — в течение более чем пятнадцати лет они не поддерживали связь. Агурбаш уточнила, что в тот сложный период осталась без поддержки и финансовой стабильности, одна с новорожденным ребенком.
«Это было влечение, а не любовь»
Сам Валерий Бизюк затем рассказал журналистам, что его отношения с Анжеликой были скорее сильным влечением, чем любовью на всю жизнь. «Была страсть. Я для Лики был сразу всем: и мужем, и директором, и охранником», — рассказал Валерий Бизюк.
Валерий добавил, что они жили вместе на Могилевской улице, в одном доме с матерью Анжелики. Официально отношения не оформляли, так как обоих устраивало сожительство и отсутствие обязательств. Однако далее он предпочел не раскрывать подробности брака, отмечая, что не любит возвращаться к прошлому.
Сказочная история о Золушке превратилась в тыкву: жизнь со вторым мужем Агурбаш
Позднее в жизни Анжелики Агурбаш появился предприниматель Николай Агурбаш, ставший ее вторым официальным супругом и передавший ей свою фамилию. Их семейный союз длился более десяти лет, в течение которых у пары родился сын Анастас.
История любви между Николаем Агурбаш и Анжеликой была похожа на настоящую сказку. Певица не раз говорила, что ее путь к счастью был полон испытаний, как у Золушки. В 2001 году, ради замужества, она даже изменила своё сценическое имя с Лики Ялинской на Анжелику Агурбаш и выпустила несколько песен о своем избраннике.
Николай в ответ баловал Анжелику цветами и бриллиантами, устраивал сюрпризы, включая посадку ста кустов сирени под ее окнами. На подготовку к «Евровидению» он даже потратил несколько миллионов долларов. О разладе или разводе в то время речь не шла.
Однако родственники Николая сначала не приняли молодую жену и успокоились только в тот момент, когда супруги подписали брачный контракт. Николай также являлся продюсером Анжелики.
Первые слухи о разводе
Первые серьезные трудности в браке возникли в 2008 году — на седьмой год совместной жизни, когда Анжелика временно переехала к маме в Минск. В 2010 году появились слухи о разводе, но они оказались лишь частью пиара. Однако в 2012 году стало известно об их громком разводе.
Анжелика обвинила бывшего мужа в тирании
Спустя время артистка публично обвинила бывшего супруга в жестоком обращении и домашнем насилии, в то время как Николай утверждал, что причиной разрыва послужила «звездная болезнь» Анжелики. По словам певицы, после расставания она покинула дом без личных вещей и средств, а бывший муж впоследствии не оказывал ей финансовой поддержки. В свою очередь Николай Агурбаш, который в 2025 году стал гостем телевизионной программы «Звезды сошлись», настаивал на том, что полностью выплачивал алименты на содержание сына, но не общался с Анастасом на протяжении примерно восьми лет.
«Унитазный король»: новая попытка выйти замуж и козни бывшего
Новая надежда
В 2012 году после развода в жизни Анжелики Агурбаш появился новый избранник — предприниматель из Казахстана Анатолий Побияхо. Их роман развивался стремительно: пара строила совместные планы, подыскивала место для предстоящего торжества и рассматривала вариант проведения свадьбы в одном из замков на севере Италии.
Тем не менее, незадолго до намеченной даты Побияхо выдвинул новые условия, настояв на заключении брачного договора и возврате подаренного им кольца с голубым камнем весом в пять карат. Анжелика призналась, что испытала глубокое разочарование, ощущая себя преданной и униженной. Окончательный разрыв произошел в 2015 году, что положило конец ее надеждам на создание новой семьи.
«Противно и мерзко»
Сама Анжелика уверена, что свадьба сорвалась по причине того, что ее бывший муж Николай оклеветал ее нового потенциального супруга. Именно он дал тому кличку «унитазный король» по причине того, что у Побияхо была сеть элитной сантехники.
«Вы знаете, я не вышла замуж 10 лет назад. Тогда моя свадьба сорвалась за месяц до запланированной даты. <...> Прошлого жениха оклеветали, навесили массу ужасных ярлыков. «Унитазный король»... это было противно и мерзко. Я точно знаю, кто стоял за этим и почему. Это сделал мой бывший муж, который не хочет видеть меня счастливой с кем-то другим», — рассказала Агурбаш.
Анжелика Агурбаш скрывает имя нового жениха
Агурбаш недавно заявила о планах выйти замуж в четвертый раз, однако, по ее словам, бывший супруг вновь препятствует ее счастью. Поэтому она не раскрывает имя нового избранника.
«Есть люди, которым не хочется, чтобы я была счастливой в этом мире, в этой жизни. Люди, которые надеялись на то, что я буду нищей, одинокой, приползу на коленях и так далее. <...> Пытающиеся испортить мне и мою карьеру, и мою жизнь. Тем более они все следят за мной, за моими соцсетями», — сообщила Агурбаш StarHit, объясняя, почему не раскрывает личность своего нового избранника.
Певица добавила, что не спешит делиться подробностями личной жизни из-за постоянного внимания и попыток вмешательства со стороны бывшего мужа. По словам Агурбаш, это мешает ей открыто говорить о предстоящей свадьбе и публиковать информацию о новом партнере в социальных сетях.
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