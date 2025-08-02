02 августа 2025
01 августа 2025

В ХМАО совершенствуют систему трудоустройства подростков

© Служба новостей «URA.RU»
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Губернатор ХМАО Кухарук предложил брендировать рабочую одежду для подростков
Губернатор ХМАО Кухарук предложил брендировать рабочую одежду для подростков Фото:

Власти ХМАО обсудили меры по обеспечению временной занятости подростков, включая повышение безопасности рабочих мест и брендирование рабочей одежды для юных сотрудников. Об этом сообщил глава региона Руслан Кухарук.

Кухарук отметил, что в регионе уже несколько лет действует стандарт ответственного трудоустройства несовершеннолетних. Ежегодно более 16 тысяч подростков в возрасте от 14 до 18 лет устраиваются на работу в государственные и частные организации округа. «Важно обеспечить условия для того, чтобы первый трудовой опыт был позитивным и мотивировал к дальнейшему развитию», — подчеркнул Кухарук в своем официальном telegram-канале.

Губернатор также поделился впечатлениями от общения с участниками экологического отряда «Зеленый патруль» в Мегионе. Подростки рассказали о своем опыте благоустройства Аллеи Славы и подчеркнули необходимость создания новых городских пространств, привлекательных для молодежи. В связи с этим Кухарук поручил главе города привлечь молодых людей к разработке проектов по благоустройству общественных территорий.

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Власти ХМАО обсудили меры по обеспечению временной занятости подростков, включая повышение безопасности рабочих мест и брендирование рабочей одежды для юных сотрудников. Об этом сообщил глава региона Руслан Кухарук. Кухарук отметил, что в регионе уже несколько лет действует стандарт ответственного трудоустройства несовершеннолетних. Ежегодно более 16 тысяч подростков в возрасте от 14 до 18 лет устраиваются на работу в государственные и частные организации округа. «Важно обеспечить условия для того, чтобы первый трудовой опыт был позитивным и мотивировал к дальнейшему развитию», — подчеркнул Кухарук в своем официальном telegram-канале. Губернатор также поделился впечатлениями от общения с участниками экологического отряда «Зеленый патруль» в Мегионе. Подростки рассказали о своем опыте благоустройства Аллеи Славы и подчеркнули необходимость создания новых городских пространств, привлекательных для молодежи. В связи с этим Кухарук поручил главе города привлечь молодых людей к разработке проектов по благоустройству общественных территорий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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