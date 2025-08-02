В ХМАО совершенствуют систему трудоустройства подростков

Власти ХМАО обсудили меры по обеспечению временной занятости подростков, включая повышение безопасности рабочих мест и брендирование рабочей одежды для юных сотрудников. Об этом сообщил глава региона Руслан Кухарук.
Кухарук отметил, что в регионе уже несколько лет действует стандарт ответственного трудоустройства несовершеннолетних. Ежегодно более 16 тысяч подростков в возрасте от 14 до 18 лет устраиваются на работу в государственные и частные организации округа. «Важно обеспечить условия для того, чтобы первый трудовой опыт был позитивным и мотивировал к дальнейшему развитию», — подчеркнул Кухарук в своем официальном telegram-канале.
Губернатор также поделился впечатлениями от общения с участниками экологического отряда «Зеленый патруль» в Мегионе. Подростки рассказали о своем опыте благоустройства Аллеи Славы и подчеркнули необходимость создания новых городских пространств, привлекательных для молодежи. В связи с этим Кухарук поручил главе города привлечь молодых людей к разработке проектов по благоустройству общественных территорий.
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