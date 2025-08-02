На месте ДТП работают спасатели
В Академическом районе Екатеринбурга произошла авария с байкером. Прямо сейчас на месте работают спасатели и полиция. Из-за ДТП пришлось ограничить движение. Об этом URA.RU сообщает очевидец.
«Перекресток Академика Парина и Вильгельма де Геннина. Сейчас байкера забрала реанимация», — сообщил собеседник агенства.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Госавтоинспекцию Екатеринбурга. Ответ будет опубликован, как только поступит.
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