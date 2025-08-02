02 августа 2025

В Академическом районе Екатеринбурга байкер столкнулся и иномаркой. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На месте ДТП работают спасатели
На месте ДТП работают спасатели Фото:

В Академическом районе Екатеринбурга произошла авария с байкером. Прямо сейчас на месте работают спасатели и полиция. Из-за ДТП пришлось ограничить движение. Об этом URA.RU сообщает очевидец.

«Перекресток Академика Парина и Вильгельма де Геннина. Сейчас байкера забрала реанимация», — сообщил собеседник агенства.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Госавтоинспекцию Екатеринбурга. Ответ будет опубликован, как только поступит.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Академическом районе Екатеринбурга произошла авария с байкером. Прямо сейчас на месте работают спасатели и полиция. Из-за ДТП пришлось ограничить движение. Об этом URA.RU сообщает очевидец. «Перекресток Академика Парина и Вильгельма де Геннина. Сейчас байкера забрала реанимация», — сообщил собеседник агенства. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Госавтоинспекцию Екатеринбурга. Ответ будет опубликован, как только поступит.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...