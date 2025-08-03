Кошкин: визит Уиткоффа в Россию будет позитивен, но без прорывов в переговорах

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Представитель Трампа скоро будет в России
Представитель Трампа скоро будет в России Фото:

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф в ближайшее время посетит Россию с рабочим визитом, который станет сигналом о стремлении американской стороны к диалогу, однако прорыва по теме украинского урегулирования ожидать не стоит. Об этом 3 августа сообщил заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин.

«Я не думаю, что нам следует прямо ожидать какого-то прорыва, что будет сейчас достигнута договоренность. Мы весьма последовательны по вопросу Украины. Неоднократно и в период встреч переговорных команд в Турции, и в целом мы выдерживаем довольно четко выраженную канву своих действий по сравнению, допустим, с той же Украиной, со странами Запада. Так что мы последовательны, и, я думаю, в этом наша сила. Так что прорыва не будет, но движение навстречу есть», — подчеркнул эксперт в беседе с ТАСС.

Кошкин также отметил, что контакты между Россией и США выходят за рамки только украинской тематики. По его словам, визит спецпосланника Уиткоффа свидетельствует о готовности Вашингтона вести диалог с Москвой и поддерживать взаимодействие по различным направлениям. Аналитик добавил, что прибытие представителя Белого дома можно рассматривать как позитивный сигнал, отражающий наличие в Соединенных Штатах политических сил, придерживающихся курса на переговоры и двусторонние контакты.

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Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф в ближайшее время посетит Россию с рабочим визитом, который станет сигналом о стремлении американской стороны к диалогу, однако прорыва по теме украинского урегулирования ожидать не стоит. Об этом 3 августа сообщил заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин. «Я не думаю, что нам следует прямо ожидать какого-то прорыва, что будет сейчас достигнута договоренность. Мы весьма последовательны по вопросу Украины. Неоднократно и в период встреч переговорных команд в Турции, и в целом мы выдерживаем довольно четко выраженную канву своих действий по сравнению, допустим, с той же Украиной, со странами Запада. Так что мы последовательны, и, я думаю, в этом наша сила. Так что прорыва не будет, но движение навстречу есть», — подчеркнул эксперт в беседе с ТАСС. Кошкин также отметил, что контакты между Россией и США выходят за рамки только украинской тематики. По его словам, визит спецпосланника Уиткоффа свидетельствует о готовности Вашингтона вести диалог с Москвой и поддерживать взаимодействие по различным направлениям. Аналитик добавил, что прибытие представителя Белого дома можно рассматривать как позитивный сигнал, отражающий наличие в Соединенных Штатах политических сил, придерживающихся курса на переговоры и двусторонние контакты.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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