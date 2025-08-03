Кошкин: визит Уиткоффа в Россию будет позитивен, но без прорывов в переговорах

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф в ближайшее время посетит Россию с рабочим визитом, который станет сигналом о стремлении американской стороны к диалогу, однако прорыва по теме украинского урегулирования ожидать не стоит. Об этом 3 августа сообщил заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин.
«Я не думаю, что нам следует прямо ожидать какого-то прорыва, что будет сейчас достигнута договоренность. Мы весьма последовательны по вопросу Украины. Неоднократно и в период встреч переговорных команд в Турции, и в целом мы выдерживаем довольно четко выраженную канву своих действий по сравнению, допустим, с той же Украиной, со странами Запада. Так что мы последовательны, и, я думаю, в этом наша сила. Так что прорыва не будет, но движение навстречу есть», — подчеркнул эксперт в беседе с ТАСС.
Кошкин также отметил, что контакты между Россией и США выходят за рамки только украинской тематики. По его словам, визит спецпосланника Уиткоффа свидетельствует о готовности Вашингтона вести диалог с Москвой и поддерживать взаимодействие по различным направлениям. Аналитик добавил, что прибытие представителя Белого дома можно рассматривать как позитивный сигнал, отражающий наличие в Соединенных Штатах политических сил, придерживающихся курса на переговоры и двусторонние контакты.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.