Лукашенко захотел, чтобы ЕС и Россия объединились

Лукашенко: объединение ЕС и России было бы «огромной силой»
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Лукашенко назвал союз России и ЕС огромной силой
Лукашенко назвал союз России и ЕС огромной силой Фото:

Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался за объединение Европейского союза и России. По его словам, такой союз был бы «огромной силой».

«Вместе быть. Вот Европейский Союз и Россия, вот эта мощь. Если бы это объединить, это было бы силище», — отметил Лукашенко на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Трансляция велась на телеканале «Россия 24». Он также подчеркнул, что такой бы союз никогда бы не допустили США, так как для них эт страшнее союза России с Китаем.

На днях Александр Лукашенко отметил, что без поддержки России Белоруссия уже могла бы оказаться в непосредственном противостоянии с НАТО на западных рубежах. Он подчеркнул, что Москва оказала значительную помощь в 2020 году, когда в стране проходили массовые акции протеста. По словам Лукашенко, если бы республика не справилась с вызовами того периода, последствия для ее будущего были бы трудно предсказуемы, передает MK.RU.

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался за объединение Европейского союза и России. По его словам, такой союз был бы «огромной силой». «Вместе быть. Вот Европейский Союз и Россия, вот эта мощь. Если бы это объединить, это было бы силище», — отметил Лукашенко на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Трансляция велась на телеканале «Россия 24». Он также подчеркнул, что такой бы союз никогда бы не допустили США, так как для них эт страшнее союза России с Китаем. На днях Александр Лукашенко отметил, что без поддержки России Белоруссия уже могла бы оказаться в непосредственном противостоянии с НАТО на западных рубежах. Он подчеркнул, что Москва оказала значительную помощь в 2020 году, когда в стране проходили массовые акции протеста. По словам Лукашенко, если бы республика не справилась с вызовами того периода, последствия для ее будущего были бы трудно предсказуемы, передает MK.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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