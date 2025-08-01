Лукашенко захотел, чтобы ЕС и Россия объединились

Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался за объединение Европейского союза и России. По его словам, такой союз был бы «огромной силой».
«Вместе быть. Вот Европейский Союз и Россия, вот эта мощь. Если бы это объединить, это было бы силище», — отметил Лукашенко на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Трансляция велась на телеканале «Россия 24». Он также подчеркнул, что такой бы союз никогда бы не допустили США, так как для них эт страшнее союза России с Китаем.
На днях Александр Лукашенко отметил, что без поддержки России Белоруссия уже могла бы оказаться в непосредственном противостоянии с НАТО на западных рубежах. Он подчеркнул, что Москва оказала значительную помощь в 2020 году, когда в стране проходили массовые акции протеста. По словам Лукашенко, если бы республика не справилась с вызовами того периода, последствия для ее будущего были бы трудно предсказуемы, передает MK.RU.
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