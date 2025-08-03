Лукашенко покинул Россию после закрытой встречи с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко завершил рабочий визит в Россию и вернулся в Минск 3 августа. Об этом сообщил близкий к пресс-службе главы государства telegram-канал «Пул Первого».
«Лукашенко — прим. URA.RU) дома… И — рабочий визит в Россию завершен», — говорится в сообщении telegram-канала.
В ходе поездки Лукашенко и президент России Владимир Путин встретились на острове Валаам (Ладожское озеро, Карелия). Руководители двух стран посетили храм Смоленской иконы Божией Матери в Смоленском скиту, где монахи молятся о погибших воинах. После этого президенты пообщались с журналистами, а затем продолжили переговоры в закрытом режиме.
Перед началом визита Александр Лукашенко подчеркнул, что переговоры с российским лидером могут быть длительными, отметив, что главы государств «выходные положат на алтарь обсуждения». Темы переговоров официально не раскрывались.
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