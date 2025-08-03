Лукашенко покинул Россию после закрытой встречи с Путиным

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Лукашенко и Путин провели переговоры, но их подробности не разглашаются
Лукашенко и Путин провели переговоры, но их подробности не разглашаются Фото:

Президент Белоруссии Александр Лукашенко завершил рабочий визит в Россию и вернулся в Минск 3 августа. Об этом сообщил близкий к пресс-службе главы государства telegram-канал «Пул Первого».

«Лукашенко — прим. URA.RU) дома… И — рабочий визит в Россию завершен», — говорится в сообщении telegram-канала.

В ходе поездки Лукашенко и президент России Владимир Путин встретились на острове Валаам (Ладожское озеро, Карелия). Руководители двух стран посетили храм Смоленской иконы Божией Матери в Смоленском скиту, где монахи молятся о погибших воинах. После этого президенты пообщались с журналистами, а затем продолжили переговоры в закрытом режиме.

Перед началом визита Александр Лукашенко подчеркнул, что переговоры с российским лидером могут быть длительными, отметив, что главы государств «выходные положат на алтарь обсуждения». Темы переговоров официально не раскрывались.

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко завершил рабочий визит в Россию и вернулся в Минск 3 августа. Об этом сообщил близкий к пресс-службе главы государства telegram-канал «Пул Первого». «Лукашенко — прим. URA.RU) дома… И — рабочий визит в Россию завершен», — говорится в сообщении telegram-канала. В ходе поездки Лукашенко и президент России Владимир Путин встретились на острове Валаам (Ладожское озеро, Карелия). Руководители двух стран посетили храм Смоленской иконы Божией Матери в Смоленском скиту, где монахи молятся о погибших воинах. После этого президенты пообщались с журналистами, а затем продолжили переговоры в закрытом режиме. Перед началом визита Александр Лукашенко подчеркнул, что переговоры с российским лидером могут быть длительными, отметив, что главы государств «выходные положат на алтарь обсуждения». Темы переговоров официально не раскрывались.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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