На дороге под Первоуральском (Свердловская область) водитель «ВАЗ», несмотря на запрещающий знак, выехал на встречку и влетел в автобус. В результате пассажир и хозяин отечественной легковушки погибли на месте. Об этом рассказали в Госавтоинспекции Свердловской области.
«В результате ДТП водитель и пассажир легкового автомобиля, личность которого в настоящее время устанавливается сотрудниками полиции, от несовместимых с жизнью травм скончались на месте, до прибытия бригады медиков», — рассказали в ведомстве. Автобус принадлежал одному из местных предприятий. Внутри находилось четыре человека, они не пострадали.
На месте трагедии работают сотрудники ГИБДД. Из-за аварии пришлось ограничить движение машин, сейчас все едут по обочине.
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