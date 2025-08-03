03 августа 2025
02 августа 2025

Свердловчанин выехал на встречку и влетел в «ПАЗик», погибли двое. Фото

Под Первоуральском в результате аварии с автобусом погибли два человека
© Служба новостей «URA.RU»
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В результате аварии погибли два человека
В результате аварии погибли два человека Фото:

На дороге под Первоуральском (Свердловская область) водитель «ВАЗ», несмотря на запрещающий знак, выехал на встречку и влетел в автобус. В результате пассажир и хозяин отечественной легковушки погибли на месте. Об этом рассказали в Госавтоинспекции Свердловской области.

«В результате ДТП водитель и пассажир легкового автомобиля, личность которого в настоящее время устанавливается сотрудниками полиции, от несовместимых с жизнью травм скончались на месте, до прибытия бригады медиков», — рассказали в ведомстве. Автобус принадлежал одному из местных предприятий. Внутри находилось четыре человека, они не пострадали.

На месте трагедии работают сотрудники ГИБДД. Из-за аварии пришлось ограничить движение машин, сейчас все едут по обочине.

Фото:

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На дороге под Первоуральском (Свердловская область) водитель «ВАЗ», несмотря на запрещающий знак, выехал на встречку и влетел в автобус. В результате пассажир и хозяин отечественной легковушки погибли на месте. Об этом рассказали в Госавтоинспекции Свердловской области. «В результате ДТП водитель и пассажир легкового автомобиля, личность которого в настоящее время устанавливается сотрудниками полиции, от несовместимых с жизнью травм скончались на месте, до прибытия бригады медиков», — рассказали в ведомстве. Автобус принадлежал одному из местных предприятий. Внутри находилось четыре человека, они не пострадали. На месте трагедии работают сотрудники ГИБДД. Из-за аварии пришлось ограничить движение машин, сейчас все едут по обочине.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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