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В ХМАО прибудет первый плавучий госпиталь нового поколения

© Служба новостей «URA.RU»
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Медицинский теплоход обеспечит помощь 94 отдаленным поселениям ХМАО
Медицинский теплоход обеспечит помощь 94 отдаленным поселениям ХМАО Фото:

В ХМАО в ближайшее время прибудет первый российский медицинский теплоход нового поколения «Святитель Лука». В 2026 году мобильная поликлиника на воде обеспечит жителям труднодоступных населенных пунктов региона более широкий доступ к медицинским услугам. Об этом сообщила пресс-служба правительства Ханты-Мансийского автономного округа.

Как уточнили в ведомстве, судно успешно прошло ходовые испытания в Коломне и уже отправилось по маршруту: Архангельск — Салехард — Ханты-Мансийск. «Святитель Лука» будет доставлен в столицу Югры по Северному морскому пути на буксире. Здесь судно оснастят медоборудованием, проведут тестовые рейсы и в мае 2026 года «Святитель Лука» начнет работу в полном объеме», — говорится в сообщении telegram-канала «Югра Z Официально».

Плавучая поликлиника «Святитель Лука» обеспечит медпомощь жителям 94 отдаленных населенных пунктов Югры. На борту будут работать врачи разных специальностей, доступна диагностика и лабораторные исследования.

Ранее URA.RU сообщало, что в мае медицинский теплоход «Святитель Лука» торжественно спустили на воду в Коломне. После прохождения маршрута через Северный морской путь судно прибудет в Ханты-Мансийск в сентябре, где его оснастят передовым медицинским оборудованием.

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В ХМАО в ближайшее время прибудет первый российский медицинский теплоход нового поколения «Святитель Лука». В 2026 году мобильная поликлиника на воде обеспечит жителям труднодоступных населенных пунктов региона более широкий доступ к медицинским услугам. Об этом сообщила пресс-служба правительства Ханты-Мансийского автономного округа. Как уточнили в ведомстве, судно успешно прошло ходовые испытания в Коломне и уже отправилось по маршруту: Архангельск — Салехард — Ханты-Мансийск. «Святитель Лука» будет доставлен в столицу Югры по Северному морскому пути на буксире. Здесь судно оснастят медоборудованием, проведут тестовые рейсы и в мае 2026 года «Святитель Лука» начнет работу в полном объеме», — говорится в сообщении telegram-канала «Югра Z Официально». Плавучая поликлиника «Святитель Лука» обеспечит медпомощь жителям 94 отдаленных населенных пунктов Югры. На борту будут работать врачи разных специальностей, доступна диагностика и лабораторные исследования. Ранее URA.RU сообщало, что в мае медицинский теплоход «Святитель Лука» торжественно спустили на воду в Коломне. После прохождения маршрута через Северный морской путь судно прибудет в Ханты-Мансийск в сентябре, где его оснастят передовым медицинским оборудованием.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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