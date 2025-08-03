В ХМАО прибудет первый плавучий госпиталь нового поколения

В ХМАО в ближайшее время прибудет первый российский медицинский теплоход нового поколения «Святитель Лука». В 2026 году мобильная поликлиника на воде обеспечит жителям труднодоступных населенных пунктов региона более широкий доступ к медицинским услугам. Об этом сообщила пресс-служба правительства Ханты-Мансийского автономного округа.
Как уточнили в ведомстве, судно успешно прошло ходовые испытания в Коломне и уже отправилось по маршруту: Архангельск — Салехард — Ханты-Мансийск. «Святитель Лука» будет доставлен в столицу Югры по Северному морскому пути на буксире. Здесь судно оснастят медоборудованием, проведут тестовые рейсы и в мае 2026 года «Святитель Лука» начнет работу в полном объеме», — говорится в сообщении telegram-канала «Югра Z Официально».
Плавучая поликлиника «Святитель Лука» обеспечит медпомощь жителям 94 отдаленных населенных пунктов Югры. На борту будут работать врачи разных специальностей, доступна диагностика и лабораторные исследования.
Ранее URA.RU сообщало, что в мае медицинский теплоход «Святитель Лука» торжественно спустили на воду в Коломне. После прохождения маршрута через Северный морской путь судно прибудет в Ханты-Мансийск в сентябре, где его оснастят передовым медицинским оборудованием.
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