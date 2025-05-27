В ХМАО появился медицинский теплоход. Видео

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Благодаря теплоходу, медицина станет доступнее в 94 отдаленных и труднодоступных поселениях ХМАО
Благодаря теплоходу, медицина станет доступнее в 94 отдаленных и труднодоступных поселениях ХМАО Фото:

В Коломне (ХМАО) состоялся торжественный спуск на воду медицинского теплохода «Святитель Лука», который станет новым этапом в развитии здравоохранения Югры. Об этом сообщил глава региона Руслан Кухарук, отметив, что судно предназначено для оказания медицинской помощи жителям 94 отдаленных и труднодоступных населенных пунктов ХМАО.

«Создание теплохода медицинского назначения „Святитель Лука“ — новый этап в развитии здравоохранения Югры... Теплоход предназначен для оказания помощи жителям нашего региона, находящимся вдали от крупных медицинских центров, а это 94 отдаленных и труднодоступных населенных пункта», — написал Кухарук в своем telegram-канале.

Сейчас теплоход проходит швартовые испытания. Ожидается, что в сентябре он прибудет в Ханты-Мансийск через Северный морской путь для оснащения современным оборудованием. Первых пациентов на борту «Святителя Луки» планируется принять в мае 2026 года.

Кухарук добавил, что строительство судна обсуждалось в ходе летних рабочих визитов. Реализация проекта позволит существенно повысить качество и доступность медицинских услуг для северян.

Новый медицинский теплоход с танет мобильной социальной платформой. Депутат думы округа Николай Ташланов заявил, что на нем планируется разместить представителя МФЦ, духовенства и психолога.

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В Коломне (ХМАО) состоялся торжественный спуск на воду медицинского теплохода «Святитель Лука», который станет новым этапом в развитии здравоохранения Югры. Об этом сообщил глава региона Руслан Кухарук, отметив, что судно предназначено для оказания медицинской помощи жителям 94 отдаленных и труднодоступных населенных пунктов ХМАО. «Создание теплохода медицинского назначения „Святитель Лука“ — новый этап в развитии здравоохранения Югры... Теплоход предназначен для оказания помощи жителям нашего региона, находящимся вдали от крупных медицинских центров, а это 94 отдаленных и труднодоступных населенных пункта», — написал Кухарук в своем telegram-канале. Сейчас теплоход проходит швартовые испытания. Ожидается, что в сентябре он прибудет в Ханты-Мансийск через Северный морской путь для оснащения современным оборудованием. Первых пациентов на борту «Святителя Луки» планируется принять в мае 2026 года. Кухарук добавил, что строительство судна обсуждалось в ходе летних рабочих визитов. Реализация проекта позволит существенно повысить качество и доступность медицинских услуг для северян. Новый медицинский теплоход с танет мобильной социальной платформой. Депутат думы округа Николай Ташланов заявил, что на нем планируется разместить представителя МФЦ, духовенства и психолога.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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