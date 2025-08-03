Недалеко от Верхней Пышмы (Свердловская область) водитель иномарки Belgee выехал на встречку, влетел в грузовик Dongfeeng, после чего его отбросило обратно, где в авто врезались Daewoo и Toyota. В результате аварии владелец китайского грузовика погиб на месте. Об этом сообщает Госавтоинспекция Свердловской области.
«В результате ДТП водитель автомобиля Dongfeeng, мужчина, личность которого в настоящее время устанавливается сотрудниками полиции, скончался на месте происшествия до прибытия бригады медиков, водитель автомобиля Toyota доставлена в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи», — рассказали в ведомстве. Сейчас неизвестно, был ли виновник аварии пьян.
На месте трагедии работают сотрудники ГИБДД и и криминалисты. В ведомстве начали проверку.
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