03 августа 2025
02 августа 2025

Под Екатеринбургом в массовой аварии погиб свердловчанин. Фото

В массовой аварии на ЕКАДЕ погиб мужчина
© Служба новостей «URA.RU»
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В результате аварии погиб водитель грузовика
В результате аварии погиб водитель грузовика Фото:

Недалеко от Верхней Пышмы (Свердловская область) водитель иномарки Belgee выехал на встречку, влетел в грузовик Dongfeeng, после чего его отбросило обратно, где в авто врезались Daewoo и Toyota. В результате аварии владелец китайского грузовика погиб на месте. Об этом сообщает Госавтоинспекция Свердловской области.

«В результате ДТП водитель автомобиля Dongfeeng, мужчина, личность которого в настоящее время устанавливается сотрудниками полиции, скончался на месте происшествия до прибытия бригады медиков, водитель автомобиля Toyota доставлена в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи», — рассказали в ведомстве. Сейчас неизвестно, был ли виновник аварии пьян.

На месте трагедии работают сотрудники ГИБДД и и криминалисты. В ведомстве начали проверку.

Фото:

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Недалеко от Верхней Пышмы (Свердловская область) водитель иномарки Belgee выехал на встречку, влетел в грузовик Dongfeeng, после чего его отбросило обратно, где в авто врезались Daewoo и Toyota. В результате аварии владелец китайского грузовика погиб на месте. Об этом сообщает Госавтоинспекция Свердловской области. «В результате ДТП водитель автомобиля Dongfeeng, мужчина, личность которого в настоящее время устанавливается сотрудниками полиции, скончался на месте происшествия до прибытия бригады медиков, водитель автомобиля Toyota доставлена в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи», — рассказали в ведомстве. Сейчас неизвестно, был ли виновник аварии пьян. На месте трагедии работают сотрудники ГИБДД и и криминалисты. В ведомстве начали проверку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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