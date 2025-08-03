ХМАО вошел в топ-3 лучших регионов России по качеству дорог

По итогам 2024 года ХМАО занимает второе место в рейтинге регионов России по качеству дорог, уступая только Москве. Также в пятерку вошли Челябинская область, Республика Ингушетия и Краснодарский край, где от 82,3 до 89,4% дорог отвечают необходимым требованиям. Об этом сообщает «РИА Новости».
«Москва и Ханты-Мансийский округ по итогам 2024 года возглавляют рейтинг российских регионов по качеству автомобильных дорог. Замыкают список Архангельская и Кировская области», — сказано на сайте издания.
В целом по России 54,8% автомобильных дорог регионального и местного значения соответствуют нормативам, что на 0,7% выше показателей 2023 года. Однако в 44 субъектах доля качественных дорог ниже общероссийского уровня — 45,2% региональных и местных дорог все еще не соответствуют установленным стандартам.
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