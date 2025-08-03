В Усолье (Пермский край) 3 августа прошел XIX Международный фестиваль колокольных звонов и духовной музыки «Звоны России». На мероприятии выступили лучшие звонари страны, а также приглашенные артисты, среди которых солист ансамбля Российской Армии Борис Дьяков и музыкант из Мордовии Александр Бардин. Об этом рассказал глава Березников Алексей Казаченко.
«В числе почетных гостей XIX Международного фестиваля „Звоны России“ — митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий. В Год Защитника Отечества пригласили Бориса Дьякова, солиста ансамбля Российской Армии. Звучный баритон, проникновенное исполнение. С авторской программой на сцене — Александр Бардин. В его творчестве — сила и красота русской души. Уверен, в сердце каждого „Звоны России“ отозвались светлыми мыслями и добрыми чувствами», — написал Казаченко в своем telegram-канале.
Фестиваль собрал около 20 тысяч зрителей. Основные события проходили у Никольского храма, где была организована площадка для исполнения колокольных звонов и духовной музыки. На сцене выступали заслуженные звонари и лучшие фольклорные коллективы. Одним из центральных событий фестиваля стал концерт на Соборной площади, где зрители смогли оценить величие и красоту традиционного русского колокольного звона.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!