ХМАО и Тюменская вошли в топ-5 лидеров по количеству социальных такси в России

ХМАО занимает лидирующие позиции среди регионов России по количеству социальных такси — в округе работает 72 специализированных автомобиля. Тюменская область также демонстрирует неплохие показатели, располагая парком из 54 машин для маломобильных граждан. Об этом сообщило издание «Ведомости» со ссылкой на автономную некоммерческую организацию «Международный Евразийский форум „Такси“».
«Больше всего социальных такси курсирует по Московской области – 200 штук, следует из доклада. Немного меньше — 175 — работает в столице. На третьем месте по количеству машин находится Ханты-Мансийский автономный округ – 72 авто. На четвертом и пятом – Тюменская область и Санкт-Петербург. У них 54 и 39 машин соответственно», — сказано на сайте издания.
Многие регионы значительно отстают в развитии этой социальной услуги. В некоторых субъектах РФ ситуация критическая: например, в Курской области работает всего один автомобиль социального такси, а в Марий Эл — два. При этом более 40 регионов России вообще не имеют программы социального такси для перевозки нуждающихся граждан.
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