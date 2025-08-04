Задержки рейсов в России 4 августа: информация к этому часу

Сколько рейсов задерживается сейчас
Санкт-Петербург
В аэропорту Пулково задержаны 7 вылетов. Среди направлений — Нарьян-Мар, Владикавказ, Сочи. Отменен вылеты 9 вылетов в Шымкент, Москву, Ош и Энфиду. На прибытие задержаны 12 рейсов из Махачкалы, Челябинска, Кемерово, Владикавказа, Нижневартовска и Новосибирска.
Сочи
В сочинском аэропорту им. В.И. Севастьянова задержаны 29 рейсов. Среди городов — Красноярск, Москва, Нижний Новгород, Ульяновск, Минеральные Воды, Сургут, Ереван. Также более 30 рейсов задерживаются на прилет. Среди направлений — Нижнекамск, Тбилиси, Москва, Саратов, Чебоксары, Омск, Братск и Сургут.
Москва
На 08:00 по мск в аэропорту Шереметьево задержаны вылеты более 30 рейсов до Волгограда, Ставрополя, Нижнекамска, Калининграда, Минеральных Вод, Оренбурга, Сочи и Саратова. Еще больше, около 60 рейсов — на прибытие. Среди направлений — Екатеринбург, Челябинск, Магас, Новосибирск, Сочи, Нальчик, Анадырь, Якутск. Отменены вылеты в Санкт-Петербург и Калининград.
В аэропорту Внуково задержаны 2 вылета в Сочи и Анталью. Прилет задержан у 11 рейсов: среди направлений — Дубай, Сочи, Стамбул, Мирный, Санкт-Петербург, Грозный. Отменен рейсы из Алматы, Еревана и Санкт-Петербурга.
В Домодедово задержаны 8 рейсов: вылеты до Анталья, Уфа, Екатеринбург, Калининград, Махачкала, Батуми. На прибытие задерживаются 15 рейсов. Среди направлений — Тель-Авив, Омск, Иркутск, Ош, Ташкент, Новосибирск, Батуми.
Авиационный узел в Жуковском демонстрирует стабильную работу. Воздушная гавань функционирует в полном соответствии с установленным графиком, задержек и отмен рейсов не обнаружено.
Псков
В аэропорту им. княгини Ольги на текущий момент, в 08:00 по московскому времени, авиационная инфраструктура функционирует в полном соответствии с установленным графиком.
Петропавловск-Камчатский
В аэропорту Елизово наблюдается штатная работа, задержки прилетов и вылетов в воздушной гавани осуществляются по расписанию.
Волгоград
В настоящее время воздушная гавань Гумрак продолжает свою работу в штатном режиме. По состоянию на 8 часов утра по московскому времени все процессы в авиационном комплексе протекают без каких-либо отклонений от утвержденного расписания.
Владикавказ
В авиационном комплексе Беслан в Северной Осетии в настоящий момент наблюдается полное отсутствие сбоев в расписании: ни один из запланированных рейсов не был перенесен или отменен
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