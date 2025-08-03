В мэрии Челябинска назвали дату включения горячей воды после 4 этапа опрессовки, который затянулся

В Челябинске горячую воду в порядка 300 домов после четвертого этапа опрессовки, который должен был завершиться 29 июля, включат к концу недели. Об этом сообщил заместитель главы города по городскому хозяйству Александр Астахов, передает корреспондент URA.RU.
«На сегодняшний момент из 578 домов, которые были у нас в четвертом этапе опрессовки, горячую воду на прошлой неделе включили в 256 многоквартирных домах. Остаются невключенными порядка 300 домов, в основном на северо-западе Челябинска. До конца недели планируется устранить повреждения и включить воду в домах», — сообщил Астахов во время аппаратного совещания в мэрии, передает корреспондент URA.RU.
Сейчас в Челябинске до 12 августа проводится пятый этап опрессовки. Горячая вода отключена в 947 многоквартирных домах и 140 социальных объектах.
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