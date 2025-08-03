Власти вернули тюменцам больше пяти миллионов рублей

Взносы за капремонт возвращают жителям домов на 3-4 квартиры
Фонд капитального ремонта Тюменской области вернул жителям небольших домов на три и четыре квартиры больше пяти миллионов рублей. Это деньги, уплаченные в качестве взносов на проведение ремонта жилфонда, сообщает в telegram-канале инфоцентр регионального правительства.
«Средства возвращают собственникам, проживающим в 3-4 квартирных домах. Размер выплаты зависит от оплаченной суммы взносов за вычетом стоимости выполненных работ», — говорится в сообщении.
Возврат средств фонд начал проводить в начале июля. На возвраты могут претендовать жители 416 домов.
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