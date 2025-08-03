03 августа 2025
02 августа 2025

Власти вернули тюменцам больше пяти миллионов рублей

Фонд капремонта Тюменской области возвращает жителям небольших домов их взносы
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Взносы за капремонт возвращают жителям домов на 3-4 квартиры
Взносы за капремонт возвращают жителям домов на 3-4 квартиры Фото:

Фонд капитального ремонта Тюменской области вернул жителям небольших домов на три и четыре квартиры больше пяти миллионов рублей. Это деньги, уплаченные в качестве взносов на проведение ремонта жилфонда, сообщает в telegram-канале инфоцентр регионального правительства. 

«Средства возвращают собственникам, проживающим в 3-4 квартирных домах. Размер выплаты зависит от оплаченной суммы взносов за вычетом стоимости выполненных работ», — говорится в сообщении.

Возврат средств фонд начал проводить в начале июля. На возвраты могут претендовать жители 416 домов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Фонд капитального ремонта Тюменской области вернул жителям небольших домов на три и четыре квартиры больше пяти миллионов рублей. Это деньги, уплаченные в качестве взносов на проведение ремонта жилфонда, сообщает в telegram-канале инфоцентр регионального правительства.  «Средства возвращают собственникам, проживающим в 3-4 квартирных домах. Размер выплаты зависит от оплаченной суммы взносов за вычетом стоимости выполненных работ», — говорится в сообщении. Возврат средств фонд начал проводить в начале июля. На возвраты могут претендовать жители 416 домов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...