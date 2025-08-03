В закрытый челябинский город второй раз за лето пробрался медведь

В закрытый город атомщиков Трехгорный в Челябинской области второй раз за лето пробрался медведь. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.
«Осторожно, медведь! В ночь на 4 августа на территории Трехгорного городского округа, прилегающей к лесным массивам между промышленными площадками Приборостроительного завода, обнаружен медведь!» — сообщила пресс-служба мэрии в telegram-канале.
Все службы города оповещены, проводятся работы по поиску и блокированию медведя. Жителей Трехгорного просят проявлять особую бдительность, не гулять в лесу и передвигаться только по тротуарам или на транспорте.
Это уже второй за лето случай, когда медведь пробрался на территорию ЗАТО Трехгорный. В прошлый раз зверь был замечен в районе Приборостроительного завода и реки Юрюзань в начале июня.
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