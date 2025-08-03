03 августа 2025

В закрытый челябинский город второй раз за лето пробрался медведь

На территории Трехгорного второй раз за лето заметили медведя
© Служба новостей «URA.RU»
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Медведя заметили в ночь на 4 августа
Медведя заметили в ночь на 4 августа Фото:

В закрытый город атомщиков Трехгорный в Челябинской области второй раз за лето пробрался медведь. Об этом сообщила пресс-служба администрации города. 

«Осторожно, медведь! В ночь на 4 августа на территории Трехгорного городского округа, прилегающей к лесным массивам между промышленными площадками Приборостроительного завода, обнаружен медведь!» — сообщила пресс-служба мэрии в telegram-канале. 

Все службы города оповещены, проводятся работы по поиску и блокированию медведя. Жителей Трехгорного просят проявлять особую бдительность, не гулять в лесу и передвигаться только по тротуарам или на транспорте. 

Это уже второй за лето случай, когда медведь пробрался на территорию ЗАТО Трехгорный. В прошлый раз зверь был замечен в районе Приборостроительного завода и реки Юрюзань в начале июня. 

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В закрытый город атомщиков Трехгорный в Челябинской области второй раз за лето пробрался медведь. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.  «Осторожно, медведь! В ночь на 4 августа на территории Трехгорного городского округа, прилегающей к лесным массивам между промышленными площадками Приборостроительного завода, обнаружен медведь!» — сообщила пресс-служба мэрии в telegram-канале.  Все службы города оповещены, проводятся работы по поиску и блокированию медведя. Жителей Трехгорного просят проявлять особую бдительность, не гулять в лесу и передвигаться только по тротуарам или на транспорте.  Это уже второй за лето случай, когда медведь пробрался на территорию ЗАТО Трехгорный. В прошлый раз зверь был замечен в районе Приборостроительного завода и реки Юрюзань в начале июня. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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