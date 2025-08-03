В окрестностях Сургута самые дешевые дачи жители продают по цене до миллиона рублей. На таких локациях чаще построены только небольшие жилые вагоны или деревянные домики. URA.RU изучило, какую недвижимость сургутяне продают по бросовым ценам.
Огород на участке
«Дачный участок восемь соток. Небольшой домик. Земля облагорожена», — говорится в описании публикации на сайте онлайн-объявлений. Здешний дом сделан из бруса, в нем всего две комнаты. Стоит такой объект 800 тысяч рублей.
На участке владельцы выкопали грядки. И, судя по фото, высадили растения и ягоды. Недалеко от локации находится асфальтированная дорога.
«10 минут до озера»
Нередко на самых бюджетных локациях вместо дома владельцы устанавливают жилые вагоны. Например, один из таких объектов продают в окрестностях Сургута почти за 880 тысяч рублей. Жилье обогревается электричеством, а внутри есть немного мебели.
«На территории оставил несколько деревьев по периметру. Туалет деревянный. В 10 минутах находится озеро», — пишет владелец жилья. Согласно фото, на участке сохранили не только лиственные, но хвойные деревья.
Баня в комплекте
На некоторых локациях хозяева уже построили баню. Но такие варианты стоят дороже, например, один из таких объектов в районе Сургута продают за 950 тысяч рублей.
Владелец объединил здесь несколько участков в один. У него получилась локация примерно в полторы тысячи квадратных метров. Судя по фото, здесь стоит небольшой старый дом.
Самые дешевые дачные локации в окрестностях Сургута — это прежде всего просто участки. На некоторых есть небольшие постройки, но не пригодные для жизни. Цены на такие объекты начинаются примерно с 600-650 тысяч рублей.
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