На челябинской границе запретили ввозить из Казахстана 60 тонн арбузов и дынь

На челябинской границе остановили 60 тонн арбузов и дынь, которые везли из Казахстана. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, причиной стало несоответствие автономеров.
«Из-за несоответствия номеров транспорта Россельхознадзор запретил ввоз 60 тонн казахстанских арбузов и дынь. Товар доставлялся в Челябинск и Самарскую область», — заявили URA.RU в офисе ведомства.
Нарушение обнаружилось при фитосанитарном контроле со стороны сотрудников Россельхознадзора совместно с погранслужбой ФСБ и Челябинской таможней. Машины перевозили груз из Костанайской и Туркестанской областей. Водителей заставили ехать обратно. Перевозчиков проверявшие привлекли к административной ответственности.
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