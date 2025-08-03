03 августа 2025

На челябинской границе запретили ввозить из Казахстана 60 тонн арбузов и дынь

© Служба новостей «URA.RU»
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Отправители не смогли доставить бахчевые до челябинских прилавков
Отправители не смогли доставить бахчевые до челябинских прилавков Фото:

На челябинской границе остановили 60 тонн арбузов и дынь, которые везли из Казахстана. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, причиной стало несоответствие автономеров.

«Из-за несоответствия номеров транспорта Россельхознадзор запретил ввоз 60 тонн казахстанских арбузов и дынь. Товар доставлялся в Челябинск и Самарскую область», — заявили URA.RU в офисе ведомства.

Нарушение обнаружилось при фитосанитарном контроле со стороны сотрудников Россельхознадзора совместно с погранслужбой ФСБ и Челябинской таможней. Машины перевозили груз из Костанайской и Туркестанской областей. Водителей заставили ехать обратно. Перевозчиков проверявшие привлекли к административной ответственности.

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На челябинской границе остановили 60 тонн арбузов и дынь, которые везли из Казахстана. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, причиной стало несоответствие автономеров. «Из-за несоответствия номеров транспорта Россельхознадзор запретил ввоз 60 тонн казахстанских арбузов и дынь. Товар доставлялся в Челябинск и Самарскую область», — заявили URA.RU в офисе ведомства. Нарушение обнаружилось при фитосанитарном контроле со стороны сотрудников Россельхознадзора совместно с погранслужбой ФСБ и Челябинской таможней. Машины перевозили груз из Костанайской и Туркестанской областей. Водителей заставили ехать обратно. Перевозчиков проверявшие привлекли к административной ответственности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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