Продолжает сознаваться: что известно о серийном убийце из Краснокамска Белорусцеве

Серийный убийца из Краснокамска Пермского края Станислав Белорусцев дал признательные показания оп делу об убийстве двух подростков. Он отбывает пожизненный срок в колонии «Черный дельфин» и периодически сознается в страшных преступлениях. URA.RU собрало воедино все, что известно о Белорусцеве.
Детство и юность
О детстве Белорусцева практически ничего неизвестно. Он родился в 1967 году в Краснокамске. Там же вырос. С юности, примерно с 1980-х годов он начал вести маргинальный образ жизни. Нигде не работал. Пил алкоголь. На жизнь зарабатывал кражами и другими преступлениями.
Убийства
Лишать людей жизни Белорусцев начал в 1999 году. Его задержали в 2009 году. Тогда он был признан виновным в том, что убил трех человек. Пермяка отправили в «Черный дельфин». Примерно каждые три года он сознается в новых убийствах. Также он регулярно просит отменить ему пожизненный приговор. В качестве аргументов приводит то, что намеревался запутать следователей и хотел «поиграть» с ними.
Способ выйти из колонии
Собеседники агентства предполагают, что новые признания в убийствах позволяют Белорусцеву покидать «Черный дельфин». Его этапируют из Соль-Илецка в пермское СИЗО, а оттуда возят на следственные действия в Краснокамск. Таким образом преступник не скучает в четырех стенах.
Убийство ради сережек
В 2023 году Белорусцев сознался, что 3 января 2004 убил в Краснокамске девушку. В момент убийства в квартире находилась не только жертва, но и девушка Белорусцева. Перед тем как расправиться со своей знакомой, убийца отправил сожительницу в туалет. Пока она там была, изнасиловал гостью и задушил ее шарфом. После убийства он снял с погибшей золотые серьги, забрал мобильный телефон и 400 рублей. Свою сожительницу он так запугал, что та молчала и не давала показаний 20 лет.
Последнее признание
Сейчас Белорусцеву 58 лет. Известно, что он убил более 15 человек. Не так давно он дал признательные показания и сообщил, что в марте 2004 года убил двух братьев. На момент совершения преступления погибшим было 15 и 17 лет.
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