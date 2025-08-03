03 августа 2025

Собрать ребенка в школу в Челябинске стоит 13 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Купить комплект одежды для девочки можно за 4 000 рублей
Купить комплект одежды для девочки можно за 4 000 рублей Фото:

В Челябинске подготовить ребенка к школе в среднем можно за 13 500 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе «Авито».

«Также в пресс-службе отметили: набор „с рук“ в среднем обойдется в Челябинске в 7 900 рублей. Сейчас приобрести такую школьную форму можно с экономией 40%», — сообщили в пресс-службе.

При этом в городе для ребенка новые компьютерный стол и кресло можно купить за 23 000 рублей и 10 000 рублей будет стоить набор, бывший в употреблении. Так в июле продажи пиджаков для мальчиков выросли в три раза, а продажи брюк — на 57%. Рубашки стали покупать на 31% чаще. Обувь для мальчиков в июле покупали в два раза чаще, чем в июне. Новый комплект обуви стоит в среднем 4 500 рублей, а комплект бывший в употреблении — 2 700 рублей.

Купить комплект одежды для девочки, состоящий из пиджака, блузы и юбки в общей сложности можно за 4 000 рублей, а «с рук» — за 3 100 рублей. Также продажи спортивных костюмов для мальчиков за год выросли на 46%, а кроссовок — на 32%. Новый набор в среднем обходится в 2 300 рублей, а набор бывший в употреблении — 1 500 рублей.

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В Челябинске подготовить ребенка к школе в среднем можно за 13 500 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе «Авито». «Также в пресс-службе отметили: набор „с рук“ в среднем обойдется в Челябинске в 7 900 рублей. Сейчас приобрести такую школьную форму можно с экономией 40%», — сообщили в пресс-службе. При этом в городе для ребенка новые компьютерный стол и кресло можно купить за 23 000 рублей и 10 000 рублей будет стоить набор, бывший в употреблении. Так в июле продажи пиджаков для мальчиков выросли в три раза, а продажи брюк — на 57%. Рубашки стали покупать на 31% чаще. Обувь для мальчиков в июле покупали в два раза чаще, чем в июне. Новый комплект обуви стоит в среднем 4 500 рублей, а комплект бывший в употреблении — 2 700 рублей. Купить комплект одежды для девочки, состоящий из пиджака, блузы и юбки в общей сложности можно за 4 000 рублей, а «с рук» — за 3 100 рублей. Также продажи спортивных костюмов для мальчиков за год выросли на 46%, а кроссовок — на 32%. Новый набор в среднем обходится в 2 300 рублей, а набор бывший в употреблении — 1 500 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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