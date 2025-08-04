Хинштейн объявил о закрытии «Корпорации развития» после многочисленных хищений

Власти Курской области приняли решение ликвидировать Корпорацию развития региона из-за утраты доверия к организации после ряда негативных событий. Об этом сообщил врио губернатора Александр Хинштейн на еженедельном оперативном совещании правительства региона.
«Мы упраздняем эту организацию, понимаем, что после всего произошедшего карму ее почистить будет практически невозможно», — заявил Александр Хинштейн, его слова передает РИА Новости. По его заявлению, корпорация вышла за рамки своих прямых обязанностей, взяв на себя функции, не относящиеся к сопровождению инвесторов. «Каждый заниматься должен своим делом. Пироги печет пирожник, а сапоги тачает сапожник», — подчеркнул глава региона.
Корпорация развития Курской области была создана в 2012 году как единый оператор по работе с инвесторами и развитию инвестиционной инфраструктуры. За последние месяцы ее деятельность оказалась под пристальным вниманием правоохранительных органов: бывший гендиректор Владимир Лукин с декабря 2024 года находится под стражей по обвинению в растрате более 173 миллионов рублей. Средства были выделены на строительство фортификационных сооружений в приграничных с Украиной населенных пунктах.
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