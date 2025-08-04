Смерч, потоп и разрушенные мосты: обстановка на Кубани после ЧП

В нескольких населенных пунктах Краснодарского края накануне, 3 августа, были зарегистрированы случаи подтопления территорий. Это связано с прошедшими по региону сильными осадками и смерчем. Так, в селе Лермонтово, по данным очевидцев, мост был полностью уничтожен после того, как река вышла из берегов.
В результате разрушения переправы примерно 300 местных жителей оказались отрезаны от другой стороны реки. Подъем уровня воды в реке Дефань привел к затоплению жилых домов в трех населенных пунктах: Молдаванском, Новомихайловском и Дефани. Какая сейчас обстановка на Кубани — в материале URA.RU.
Обстановка на Кубани сейчас
Вечером 3 августа во дворах населенных пунктов Краснодарского края вода полностью сошла. В Туапсинском районе специалисты продолжали очищать придомовые территории от мусора и иловых отложений. В связи с неблагоприятным прогнозом сотрудники аэромобильной группировки МЧС России остались на месте для оперативного реагирования и оказания помощи жителям при возможном ухудшении ситуации. Всего к ликвидации последствий были привлечены 230 специалистов и 67 единиц техники из состава РСЧС.
Сейчас, 4 августа, обстановка в регионе спокойная. Власти не сообщали о каких либо чрезвычайных ситуациях или неблагоприятных погодных условиях. Сегодня, по данным сайтов с прогнозом погоды, в самом Краснодаре будет солнечно, а температура воздуха прогреется до +31 градуса.
Что было в регионе накануне
Смерч
В курортном поселке Агой, расположенном на территории Туапсинского района, 3 августа смерч достиг береговой линии и причинил значительный ущерб объектам пляжной инфраструктуры. Сильный ветер поднял катамаран в воздух, и судно едва не упало на находившихся поблизости людей. Этот момент был зафиксирован на видеозаписи. Кроме того, на кадрах очевидцев видно, как смерч поднимает пляжное бунгало и уносит его в море.
Наводнение
Кроме того, в утренние часы на территории Туапсинского муниципального округа Краснодарского края из-за сильных осадков произошел выход из берегов реки Дефань. В результате этого подтоплению подверглись жилые дома в селах Молдаванка, Дефановка и поселке Новомихайловский. Для ликвидации последствий стихии были привлечены силы спасательных служб.
В ряде населенных пунктов работают системы оповещения. Значительные участки улиц оказались затоплены. Согласно информации telegram-канала Baza, утром в Дефановке были спасены четверо человек, оказавшихся в ловушке из-за внезапного паводка. Во время движения по мосту их застал поток воды, который разрушил конструкцию. Люди сумели выбраться из воды, удерживаясь за дерево, и дождались помощи спасателей.
Автобус рухнул в реку
В том же населенном пункте автобус с 25 пассажирами съехал в реку на улице Кольцевой. По предварительной информации, причиной происшествия стало размывание дорожного полотна вследствие подтопления. Благодаря оперативным действиям сотрудников аварийно-спасательной службы «Кубань-СПАС» все находившиеся в автобусе были эвакуированы, сообщений о пострадавших не поступало.
Разрушен мост
Помимо этого, в поселке Лермонтово в результате сильного паводка был разрушен мост, находившийся в аварийном состоянии. Вследствие этого около 300 домов оказались отрезаны от транспортного сообщения. Согласно первичным данным, подтопления жилых домов не зафиксировано.
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