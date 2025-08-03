В ряде населенных пунктов Краснодарского края зафиксированы подтопления. В селе Лермонтово мост был полностью разрушен после выхода реки из берегов, сообщают местные жители. Это вызвало сход селевых потоков, которые унесли мост вместе с древесиной и грунтом.
Без возможности переправы через реку остались около 300 человек. В результате подъема воды в реке Дефань были затоплены жилые дома в трех поселках: Молдаванском, Новомихайловском и Дефани. О наводнении в Краснодарском крае — в фоторепортаже URA.RU.
За семь часов в Туапсинском районе уровень воды в реках достиг критических отметок. Так, уровень воды в реке Дефань в районе Дефановки увеличился на 65 сантиметров, а в реке Шапсуго в Тенгинке — на 18 сантиметров. В Новомихайловском и Ольгинке наблюдаются локальные подтопления из-за существенного повышения уровня воды. При этом уровень реки Шапсуго в районе села Тенгинка превысил три метра.
В интернете появились видеозаписи спасения людей из реки Дефановка, а также кадры разрушенного моста в Лермонтово, смытого сильным потоком воды. На месте происшествия продолжаются работы по эвакуации плавательных средств, которыми занимаются местные жители и спасатели, поскольку река несет большое количество древесины и мусора.
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