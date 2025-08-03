Улицы ушли под воду: что происходит на Кубани, где реки вышли из берегов, затопив целые поселки. Фоторепортаж

В Краснодарском крае в результате наводнения обрушился мост
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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За Кубани затопило несколько населенных пунктов (фото из архива)
За Кубани затопило несколько населенных пунктов (фото из архива) Фото:

В ряде населенных пунктов Краснодарского края зафиксированы подтопления. В селе Лермонтово мост был полностью разрушен после выхода реки из берегов, сообщают местные жители. Это вызвало сход селевых потоков, которые унесли мост вместе с древесиной и грунтом.

Без возможности переправы через реку остались около 300 человек. В результате подъема воды в реке Дефань были затоплены жилые дома в трех поселках: Молдаванском, Новомихайловском и Дефани. О наводнении в Краснодарском крае — в фоторепортаже URA.RU.

За семь часов в Туапсинском районе уровень воды в реках достиг критических отметок. Так, уровень воды в реке Дефань в районе Дефановки увеличился на 65 сантиметров, а в реке Шапсуго в Тенгинке — на 18 сантиметров. В Новомихайловском и Ольгинке наблюдаются локальные подтопления из-за существенного повышения уровня воды. При этом уровень реки Шапсуго в районе села Тенгинка превысил три метра.

В интернете появились видеозаписи спасения людей из реки Дефановка, а также кадры разрушенного моста в Лермонтово, смытого сильным потоком воды. На месте происшествия продолжаются работы по эвакуации плавательных средств, которыми занимаются местные жители и спасатели, поскольку река несет большое количество древесины и мусора.

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В ряде населенных пунктов Краснодарского края зафиксированы подтопления. В селе Лермонтово мост был полностью разрушен после выхода реки из берегов, сообщают местные жители. Это вызвало сход селевых потоков, которые унесли мост вместе с древесиной и грунтом. Без возможности переправы через реку остались около 300 человек. В результате подъема воды в реке Дефань были затоплены жилые дома в трех поселках: Молдаванском, Новомихайловском и Дефани. О наводнении в Краснодарском крае — в фоторепортаже URA.RU. За семь часов в Туапсинском районе уровень воды в реках достиг критических отметок. Так, уровень воды в реке Дефань в районе Дефановки увеличился на 65 сантиметров, а в реке Шапсуго в Тенгинке — на 18 сантиметров. В Новомихайловском и Ольгинке наблюдаются локальные подтопления из-за существенного повышения уровня воды. При этом уровень реки Шапсуго в районе села Тенгинка превысил три метра. В интернете появились видеозаписи спасения людей из реки Дефановка, а также кадры разрушенного моста в Лермонтово, смытого сильным потоком воды. На месте происшествия продолжаются работы по эвакуации плавательных средств, которыми занимаются местные жители и спасатели, поскольку река несет большое количество древесины и мусора.
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© Служба новостей «URA.RU»
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