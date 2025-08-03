С мужчиной простятся в Тобольске и в деревне Худяково
В ходе специальной военной операции погиб уроженец Тобольска Максим Попов. Об этом сообщает telegram-канал «Типичный Тобольск».
«Попов принимал участие в боевых действиях. Погиб, проявив мужество и самоотверженность», — говорится в сообщении.
Уточнается, что прощание с погибшим пройдет в два этапа. Сначала в траурном зале морга по адресу город Тобольск, 3Б микрорайон, строение 30, с 9:00. Затем в деревне Худяково на улице Новая, дом 6, с 11:00. О месте и времени захоронения информации не приводится.
Мужчина погиб в конце июля
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