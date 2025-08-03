03 августа 2025

В зоне СВО погиб уроженец Тобольска. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
С мужчиной простятся в Тобольске и в деревне Худяково
С мужчиной простятся в Тобольске и в деревне Худяково Фото:

В ходе специальной военной операции погиб уроженец Тобольска Максим Попов. Об этом сообщает telegram-канал «Типичный Тобольск».

«Попов принимал участие в боевых действиях. Погиб, проявив мужество и самоотверженность», — говорится в сообщении.

Уточнается, что прощание с погибшим пройдет в два этапа. Сначала в траурном зале морга по адресу город Тобольск, 3Б микрорайон, строение 30, с 9:00. Затем в деревне Худяково на улице Новая, дом 6, с 11:00. О месте и времени захоронения информации не приводится.

Мужчина погиб в конце июля
Мужчина погиб в конце июля
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ходе специальной военной операции погиб уроженец Тобольска Максим Попов. Об этом сообщает telegram-канал «Типичный Тобольск». «Попов принимал участие в боевых действиях. Погиб, проявив мужество и самоотверженность», — говорится в сообщении. Уточнается, что прощание с погибшим пройдет в два этапа. Сначала в траурном зале морга по адресу город Тобольск, 3Б микрорайон, строение 30, с 9:00. Затем в деревне Худяково на улице Новая, дом 6, с 11:00. О месте и времени захоронения информации не приводится.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...