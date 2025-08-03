03 августа 2025

Бабушка в челябинском селе добилась ремонта новой квартиры взамен ветхой

© Служба новостей «URA.RU»
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Старый дом давно расселили, а новую квартиру еще не дали (архивное фото)
Старый дом давно расселили, а новую квартиру еще не дали (архивное фото) Фото:

В поселке Межевом Саткинского района Челябинской области 65-летняя бабушка спустя два года добилась выдачи новой квартиры взамен старой в ветхом доме. Более того, в помещениях уже проводится ремонт. Информацию подтвердили URA.RU в пресс-службе муниципалитета.

«Я осталась одна в этом аварийном жилье. Два года добивалась расселения, потому что у меня двухкомнатная квартира, а мне предоставляли однокомнатную либо квадратные метры не совпадали», — рассказала Галина Л.

Женщина пояснила, что выиграла два суда, в том числе в апелляционной инстанции, но жилье ей так и не дали. Судебные процессы заняли целый год, летом прошлого года администрацию района обязали предоставить ей жилое помещение площадью не менее 31 квадратных метров в черте поселка. Однако до сегодняшнего дня она живет в аварийном бараке.

«Я предоставила администрации исполнительный лист, но мне так никто и не дал ответ о сроках переселения. В декабре прошлого года мне выдали акт о передаче квартиры, но там для нормального проживания требуется ремонт. По смете сумма достигает 700 тысяч рублей. Я пенсионерка и не потяну такие траты, тем более, что мне должны предоставить благоустроенное жилье», — пояснила пенсионерка.

В результате женщина добилась не только равнозначной жилпдощади, но и ремонта. В пресс-службе Саткинского округа рассказали URA.RU, что бабушке предлагали разные варианты для расселения, но она отказывалась.

«Вопрос был урегулирован в судебном порядке — согласно решению суда, администрацией Саткинского городского округа была приобретена равнозначная жилая площадь на вторичном рынке в границах поселка Межевой. Сейчас в приобретённом жилье на улице Шахтёрской в посёлке Межевой проводится ремонт, договор на проведение работ был заключён 22 июля с ООО „СТП Каскад“. После окончания работ и их приёмке жильё будет передано во владение женщине. Работы должны быть завершены к 20 сентября», — уточнили в пресс-службе муниципалитета.

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В поселке Межевом Саткинского района Челябинской области 65-летняя бабушка спустя два года добилась выдачи новой квартиры взамен старой в ветхом доме. Более того, в помещениях уже проводится ремонт. Информацию подтвердили URA.RU в пресс-службе муниципалитета. «Я осталась одна в этом аварийном жилье. Два года добивалась расселения, потому что у меня двухкомнатная квартира, а мне предоставляли однокомнатную либо квадратные метры не совпадали», — рассказала Галина Л. Женщина пояснила, что выиграла два суда, в том числе в апелляционной инстанции, но жилье ей так и не дали. Судебные процессы заняли целый год, летом прошлого года администрацию района обязали предоставить ей жилое помещение площадью не менее 31 квадратных метров в черте поселка. Однако до сегодняшнего дня она живет в аварийном бараке. «Я предоставила администрации исполнительный лист, но мне так никто и не дал ответ о сроках переселения. В декабре прошлого года мне выдали акт о передаче квартиры, но там для нормального проживания требуется ремонт. По смете сумма достигает 700 тысяч рублей. Я пенсионерка и не потяну такие траты, тем более, что мне должны предоставить благоустроенное жилье», — пояснила пенсионерка. В результате женщина добилась не только равнозначной жилпдощади, но и ремонта. В пресс-службе Саткинского округа рассказали URA.RU, что бабушке предлагали разные варианты для расселения, но она отказывалась. «Вопрос был урегулирован в судебном порядке — согласно решению суда, администрацией Саткинского городского округа была приобретена равнозначная жилая площадь на вторичном рынке в границах поселка Межевой. Сейчас в приобретённом жилье на улице Шахтёрской в посёлке Межевой проводится ремонт, договор на проведение работ был заключён 22 июля с ООО „СТП Каскад“. После окончания работ и их приёмке жильё будет передано во владение женщине. Работы должны быть завершены к 20 сентября», — уточнили в пресс-службе муниципалитета.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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