03 августа 2025
02 августа 2025

В Сургуте появится специальная зона, где позволят запускать беспилотники

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пустырь берега Оби в Сургуте станет свободной зоной, где позволят запускать беспилотники
Пустырь берега Оби в Сургуте станет свободной зоной, где позволят запускать беспилотники Фото:

В Сургуте (ХМАО) пустырь берега Оби за Югорским трактом будет выделен для обучения операторов беспилотных летательных аппаратов. Об этом написал депутат думы города и руководитель школы БПЛА Алексей Кучин на своей странице в соцсети «Вконтакте».

«Для полетной зоны был выбран пустынная часть берега Оби за Югорским трактом, напротив, ЖК „Возрождение“. В будущем здесь появится главная городская набережная, а сейчас это место должно стать точкой притяжения для всего сообщества, состоящего из энтузиастов, разработчиков, спортсменов и профессионалов-беспилотчиков нашего города», — написал Кучин в своей соцсети.

Организаторы уже получили одобрение мэрии Сургута и Тюменского межрегионального территориального управления Федерального агентства воздушного транспорта и Госкорпорации по организации воздушного движения. Сейчас они ждут, когда Росавиация внесет заявленный участок в справочник зон свободных полетов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Сургуте (ХМАО) пустырь берега Оби за Югорским трактом будет выделен для обучения операторов беспилотных летательных аппаратов. Об этом написал депутат думы города и руководитель школы БПЛА Алексей Кучин на своей странице в соцсети «Вконтакте». «Для полетной зоны был выбран пустынная часть берега Оби за Югорским трактом, напротив, ЖК „Возрождение“. В будущем здесь появится главная городская набережная, а сейчас это место должно стать точкой притяжения для всего сообщества, состоящего из энтузиастов, разработчиков, спортсменов и профессионалов-беспилотчиков нашего города», — написал Кучин в своей соцсети. Организаторы уже получили одобрение мэрии Сургута и Тюменского межрегионального территориального управления Федерального агентства воздушного транспорта и Госкорпорации по организации воздушного движения. Сейчас они ждут, когда Росавиация внесет заявленный участок в справочник зон свободных полетов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...