В Сургуте появится специальная зона, где позволят запускать беспилотники

В Сургуте (ХМАО) пустырь берега Оби за Югорским трактом будет выделен для обучения операторов беспилотных летательных аппаратов. Об этом написал депутат думы города и руководитель школы БПЛА Алексей Кучин на своей странице в соцсети «Вконтакте».
«Для полетной зоны был выбран пустынная часть берега Оби за Югорским трактом, напротив, ЖК „Возрождение“. В будущем здесь появится главная городская набережная, а сейчас это место должно стать точкой притяжения для всего сообщества, состоящего из энтузиастов, разработчиков, спортсменов и профессионалов-беспилотчиков нашего города», — написал Кучин в своей соцсети.
Организаторы уже получили одобрение мэрии Сургута и Тюменского межрегионального территориального управления Федерального агентства воздушного транспорта и Госкорпорации по организации воздушного движения. Сейчас они ждут, когда Росавиация внесет заявленный участок в справочник зон свободных полетов.
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