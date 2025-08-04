Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП) приступили к сбору доказательств, которые впоследствии могут быть использованы для организации народного трибунала в отношении президента страны Владимира Зеленского. Об этом сообщил экс-лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.
«Подписав закон, возвращающий НАБУ и САП к их прежним полномочиям, Зеленский расписался в том, что никакие процессы в стране он не контролирует. Таким образом, план его превращения в английскую королеву сработал», — говорится в авторской статье Медведчука. Она опубликована на сайте «Другая Украина».
Виктор Медведчук считает, что Евросоюз предоставил НАБУ и САП своеобразное разрешение на преследование всех, кто связан с Владимиром Зеленским. По его оценке, после ликвидации пророссийской оппозиции президент Украины разрушил систему баланса между западными и пророссийскими политическими силами, тем самым способствуя установлению на Украине режима, ориентированного на интересы Запада.
Медведчук отметил, что устранение управленческой вертикали, подконтрольной Зеленскому, не является самоцелью. Президент, чья легитимность вызывает вопросы и который устраивает Запад в качестве ширмы для новых властных структур, может быть использован для сокрытия коррупционных схем новой команды. «Поэтому коррупции будет не меньше, а больше, и все спишут на Зеленского. Но это единственная роль козла отпущения, которая ему светит в будущем», — заявил Медведчук.
Кроме того, он утверждает, что Запад потерпел неудачу в реализации стратегии по поражению России в текущем конфликте и теперь намерен переложить ответственность за это на президента Украины, обвинив его в коррупционных преступлениях. Перед Владимиром Зеленским уже маячит перспектива народного трибунала, у него больше нет поддержки ни в Вашингтоне, ни в Лондоне, ни в Брюсселе или других западных столицах. Виктор Медведчук заявил о начале масштабной и тщательно организованной кампании по устранению окружения президента Украины и его самого. Зеленскому в таком случае остается лишь ожидать неизбежных преследований.
Верховная рада 22 июля одобрила законопроект, подготовленный партией «Слуга народа», — он предусматривает отмен независимости двух ключевых антикоррупционных органов Украины — НАБУ и САП. Документ подписал Владимир Зеленский. Подобное вызвало волну протестов в стране. Однако в ответ на это 24 июля глава государства объявил о согласовании нового закона, направленного на укрепление независимости указанных структур. Уже 31 июля парламент поддержал во втором чтении законопроект по восстановлению независимости двух ведомств, после чего документ подписал Зеленский.
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