Пермские дороги признаны одними из лучших в России

Пермский край занял 20 место в рейтинге российских регионов по качеству дорог
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В регионе 65,5% дорог соответствуют требованиям безопасности
В регионе 65,5% дорог соответствуют требованиям безопасности Фото:

Пермский край занял 20-ю позицию во всероссийском рейтинге состояния дорожной инфраструктуры. Список составил Центр экономических исследований «РИА Рейтинг» на основании информации, предоставленной Росстатом и Росавтодором.

«Согласно итогам 2024 года, доля автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения, соответствующих установленным нормативам, в Пермском крае составила 65,5%. Среди субъектов Приволжского федерального округа регион уступил по данному показателю только Республике Башкортостан, которая расположилась на 16-й строчке рейтинга», — говорится в исследовании. 

Лучшими регионами по качеству дорог признаны Москва, Ханты-Мансийский автономный округ и Челябинская область. В среднем по стране почти 55% дорог отвечают требованиям безопасности. Однако в 44 регионах этот показатель ниже среднего по стране. Разрыв между лидерами и аутсайдерами рейтинга очень велик.

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Пермский край занял 20-ю позицию во всероссийском рейтинге состояния дорожной инфраструктуры. Список составил Центр экономических исследований «РИА Рейтинг» на основании информации, предоставленной Росстатом и Росавтодором. «Согласно итогам 2024 года, доля автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения, соответствующих установленным нормативам, в Пермском крае составила 65,5%. Среди субъектов Приволжского федерального округа регион уступил по данному показателю только Республике Башкортостан, которая расположилась на 16-й строчке рейтинга», — говорится в исследовании.  Лучшими регионами по качеству дорог признаны Москва, Ханты-Мансийский автономный округ и Челябинская область. В среднем по стране почти 55% дорог отвечают требованиям безопасности. Однако в 44 регионах этот показатель ниже среднего по стране. Разрыв между лидерами и аутсайдерами рейтинга очень велик.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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