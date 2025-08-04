Пермские дороги признаны одними из лучших в России

Пермский край занял 20-ю позицию во всероссийском рейтинге состояния дорожной инфраструктуры. Список составил Центр экономических исследований «РИА Рейтинг» на основании информации, предоставленной Росстатом и Росавтодором.
«Согласно итогам 2024 года, доля автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения, соответствующих установленным нормативам, в Пермском крае составила 65,5%. Среди субъектов Приволжского федерального округа регион уступил по данному показателю только Республике Башкортостан, которая расположилась на 16-й строчке рейтинга», — говорится в исследовании.
Лучшими регионами по качеству дорог признаны Москва, Ханты-Мансийский автономный округ и Челябинская область. В среднем по стране почти 55% дорог отвечают требованиям безопасности. Однако в 44 регионах этот показатель ниже среднего по стране. Разрыв между лидерами и аутсайдерами рейтинга очень велик.
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