Певец из Екатеринбурга Олег Майами обматерил пьяного фаната во время своего выступления на фестивале Light Weekend в Абрау-Дюрсо (Краснодарский край). Причиной скандала стали громкие замечания слушателя.
"Здесь все налегке отдыхают, если ты [напился прим. ред.] и не можешь себя контролировать, уходи отсюда. Здесь дети получают счастье, пошел [нафиг прим. ред.] отсюда", — передает слова артиста telegram-канал "Звездач".
После концерта Майами извинился за свой поступок. В своем видеообращении он объяснил, что его заставило выйти из себя. "Такие вещи говорю крайне редко, поэтому хочу извиниться за сегодняшний инцидент на концерте. Концерт был потрясающий, но я немножечко сорвался на мужчину, который весь концерт мешал людям отдыхать, очень сильно напился", — сказал певец.
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