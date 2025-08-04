Олег Майами со сцены обматерил фаната при детях. Видео

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Артист сорвался на пьяного слушателя
Артист сорвался на пьяного слушателя Фото:

Певец из Екатеринбурга Олег Майами обматерил пьяного фаната во время своего выступления на фестивале Light Weekend в Абрау-Дюрсо (Краснодарский край). Причиной скандала стали громкие замечания слушателя.

"Здесь все налегке отдыхают, если ты [напился прим. ред.] и не можешь себя контролировать, уходи отсюда. Здесь дети получают счастье, пошел [нафиг прим. ред.] отсюда", — передает слова артиста telegram-канал "Звездач".

После концерта Майами извинился за свой поступок. В своем видеообращении он объяснил, что его заставило выйти из себя. "Такие вещи говорю крайне редко, поэтому хочу извиниться за сегодняшний инцидент на концерте. Концерт был потрясающий, но я немножечко сорвался на мужчину, который весь концерт мешал людям отдыхать, очень сильно напился", — сказал певец.

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Певец из Екатеринбурга Олег Майами обматерил пьяного фаната во время своего выступления на фестивале Light Weekend в Абрау-Дюрсо (Краснодарский край). Причиной скандала стали громкие замечания слушателя. "Здесь все налегке отдыхают, если ты [напился прим. ред.] и не можешь себя контролировать, уходи отсюда. Здесь дети получают счастье, пошел [нафиг прим. ред.] отсюда", — передает слова артиста telegram-канал "Звездач". После концерта Майами извинился за свой поступок. В своем видеообращении он объяснил, что его заставило выйти из себя. "Такие вещи говорю крайне редко, поэтому хочу извиниться за сегодняшний инцидент на концерте. Концерт был потрясающий, но я немножечко сорвался на мужчину, который весь концерт мешал людям отдыхать, очень сильно напился", — сказал певец.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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